Quando si parla di nuovi inizi e opportunità, spesso si menziona una porta che si chiude per aprire un portone più grande. A Foggia, in via Matteotti, è accaduto qualcosa di simile, ma la serranda di un negozio che ha cessato la sua attività è rimasta sollevata. Gli spazi sono gli stessi, la passione è intatta, e l’ambizione di chi non smette di sognare persiste. Così, da Rio Bo, la prima libreria per ragazzi della città, nasce Rio Post, un nuovo contenitore culturale che prende il testimone. Un cambiamento che si potrebbe sintetizzare con una frase degli Afterhours: un fallimento che diventa una nuova occasione.

Tutto ha avuto inizio lo scorso luglio, quando Stefano Consiglio ha compreso che il futuro della sua libreria era ormai incerto. L’amarezza e la frustrazione per l’impossibilità di portare avanti il progetto si sono presto trasformate in una nuova opportunità, grazie anche al sostegno di Niki Dell’Anno e della sua casa di produzione, Wild Rat Film. “Ci siamo detti: perché non continuare le attività laboratoriali e gli incontri, ma con nuove sfumature e, soprattutto, facendolo insieme?”, raccontano.

Nasce così Rio Post, un nome che richiama il precedente, ispirato a una poesia di Aldo Palazzeschi, ma carico di nuovi significati. “Rio” come fiume, simbolo di idee che scorrono, e “Post”, che evoca sia un luogo, in dialetto locale, sia l’era post-Rio Bo. Dell’Anno spiega: “Sarà un luogo dove far fluire le idee, uno spazio di aggregazione e un laboratorio culturale per tutte le età.”

Il logo stesso rappresenta questa sinergia: il topo, simbolo di Wild Rat Film, che rimane affascinato dalla stella di Rio Bo. Da questo scambio è scaturita la prima scintilla di un “terremoto culturale”. Consiglio aggiunge: “Anni fa mi dissero che facevo parte della resistenza culturale della città. Quella definizione mi ha segnato e il progetto di Rio Post è ispirato proprio a questa volontà di resistere.”

Rio Post è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) che mira a diffondere la cultura in ogni sua forma. Se Rio Bo si rivolgeva prevalentemente ai bambini, ora l’obiettivo è coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti. Le attività spaziano da laboratori per bambini, già consolidati, a eventi musicali, spettacoli teatrali, feste e momenti conviviali come ascoltare vinili davanti a un bicchiere di vino.

Accanto a Consiglio e Dell’Anno, ci sono altre figure chiave: l’architetta Francesca D’Addario, che ha condiviso l’esperienza di Rio Bo, la musicista e musicoterapeuta Elena De Bellis, e Gina Scarano, appassionata di letteratura per l’infanzia. Insieme formano un team deciso a dare una scossa culturale a una città che ne ha bisogno.

“Rio Bo è nato con l’idea di creare un luogo magico per i bambini, dove potessero sentirsi a casa, circondati da libri e giochi per stimolare la loro fantasia. Rio Post continuerà questa missione, ma aprirà le sue porte anche agli adulti”, spiega D’Addario. Scarano aggiunge: “Vogliamo che Rio Post diventi un punto di riferimento per tutta la città, un luogo familiare dove chiunque voglia tornare dopo esserci stato una volta.”

Elena De Bellis sottolinea che molte delle attività saranno inedite, come la musicoterapia per i più piccoli, ma ci saranno anche spettacoli di stand-up comedy e serate open mic. “Abbiamo acceso delle piccole luci, e speriamo che diventino un faro per la nostra città.”

Il riscontro del pubblico durante l’inaugurazione di sabato scorso è stato incoraggiante, lanciando un messaggio chiaro: “Non ci si potrà più lamentare della mancanza di eventi, perché da noi ci sarà sempre qualcosa da fare.”

