In questo drammatico contesto, la comunità di Volturara Appula, piccolo comune della provincia di Foggia, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla città capoluogo. Il Sindaco di Volturara, Vincenzo Zibisco, ha inviato una toccante lettera di cordoglio, indirizzata alla Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, per manifestare il dolore e la solidarietà della sua amministrazione e di tutta la cittadinanza.

Uniti nel dolore e nel ricordo

Nella lettera, il Sindaco Zibisco si fa portavoce dei sentimenti di vicinanza di tutta la comunità di Volturara Appula. Il messaggio è semplice, ma profondo: “Giovanissime vite spezzate inseguendo i sogni di un cuore rossonero”, scrive Zibisco, ricordando la passione e i sogni di Samuele, Michele e Gaetano. Tre giovani che vivevano il calcio non solo come un hobby, ma come una parte fondamentale della loro vita. L’intero paese di Volturara Appula, con le bandiere a mezz’asta, ha voluto onorare la loro memoria in segno di rispetto e partecipazione al dolore che ha colpito Foggia.

La tragedia ha avuto un impatto significativo non solo sui parenti e amici delle vittime, ma su tutta la comunità sportiva locale. Il Sindaco Zibisco ha voluto estendere il suo cordoglio anche ai “Satanelli”, la storica tifoseria del Foggia, che in queste ore si stringe nel lutto. Samuele, Michele e Gaetano erano parte di una generazione che guardava al calcio come un simbolo di appartenenza e identità, elementi che la tifoseria foggiana ha sempre custodito gelosamente.

Un legame tra comunità

Questa lettera di cordoglio rappresenta anche un importante gesto simbolico. Volturara Appula, pur essendo una piccola realtà della provincia, dimostra il forte legame con Foggia e la volontà di condividere non solo le gioie, ma anche i dolori che colpiscono il territorio. La solidarietà tra comuni, soprattutto nei momenti più difficili, rafforza il senso di appartenenza a una comunità più ampia, quella della Capitanata, dove i legami sociali e affettivi superano i confini amministrativi.

In un periodo storico segnato da tante divisioni e difficoltà, questo gesto di solidarietà sottolinea l’importanza di restare uniti di fronte alle tragedie. Le parole del Sindaco Zibisco, pur nella loro semplicità, rappresentano un invito a non dimenticare l’importanza della condivisione del dolore e della partecipazione collettiva a lutti che colpiscono l’intera società.

Il ricordo dei giovani

Per Samuele, Michele e Gaetano, la comunità foggiana ha già avviato una serie di iniziative commemorative. Le scuole, le associazioni sportive e i tifosi hanno espresso l’intenzione di organizzare eventi e partite in loro onore, per tenere vivo il ricordo dei tre giovani. La tragedia ha toccato il cuore di tutti, e molte sono le testimonianze d’affetto che stanno giungendo da tutta Italia.

Le istituzioni locali stanno valutando di dedicare una targa o un memoriale in uno dei luoghi simbolo dello sport foggiano, affinché il ricordo di Samuele, Michele e Gaetano rimanga indelebile nel tempo. Questi ragazzi, con la loro passione per il calcio, rappresentano un esempio di quanto lo sport possa unire e dare speranza, anche se in questo caso il destino ha riservato un tragico epilogo.

Il cordoglio del Sindaco di Volturara Appula, Vincenzo Zibisco, è un atto di profonda umanità e vicinanza. Le sue parole riflettono il dolore collettivo e ricordano a tutti noi l’importanza della solidarietà nei momenti più difficili. La tragedia che ha colpito Foggia è un colpo duro per l’intera provincia, ma è proprio in questi momenti che le comunità locali possono dimostrare la loro forza, rimanendo unite nel dolore e nel ricordo.

Samuele, Michele e Gaetano non saranno dimenticati. La loro passione per il calcio, il loro amore per i colori rossoneri e i sogni che coltivavano continueranno a vivere nel cuore di chi li ha conosciuti e di tutta la comunità foggiana. In questo tragico giorno, Volturara Appula e Foggia sono unite in un abbraccio di solidarietà e affetto, ricordando tre giovani vite spezzate troppo presto.