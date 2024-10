La potenza del clan Li Bergolis è ormai riconosciuta ben oltre i confini pugliesi, arrivando fino in Calabria. Durante un’intercettazione, un esponente del clan dichiarava che in Calabria il loro nome era così rispettato che «i calabresi ti portano su una mano». L’influenza del gruppo si estende principalmente nel territorio di Monte Sant’Angelo, Vieste e Manfredonia, con una struttura direttiva storicamente guidata da Franco, Armando e Matteo Li Bergolis, insieme a Giuseppe Pacilli.

L’operazione “Mari e Monti”

L’inchiesta “Mari e Monti”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha portato a 39 arresti legati alla mafia foggiana, rivelando l’estensione e la complessità del clan Li Bergolis, attivo da decenni nel Gargano. Le indagini hanno dimostrato come il clan abbia rafforzato la propria influenza tramite una rete territoriale suddivisa in cellule autonome, ma con una leadership centralizzata. Questa struttura ha permesso ai Li Bergolis di tessere alleanze con organizzazioni criminali albanesi e di stabilire legami con i clan della ‘ndrangheta calabrese.

I rapporti con i Palaia

Tra i legami più rilevanti emersi dalle indagini vi è quello con la famiglia Palaia, affiliata alla potente cosca Pesce-Bellocco della ‘ndrangheta calabrese. Durante un’intercettazione, Matteo Li Bergolis faceva riferimento a un incontro con due esponenti di rilievo della famiglia, Fortunato e Benito Palaia, che avrebbero offerto piena collaborazione al clan pugliese. I Palaia sono noti per la loro influenza sia in Calabria, nell’area di Rosarno, sia in Piemonte, attraverso il loro referente Luca Fedele, detto “Presidente”, coinvolto nei traffici illeciti a Torino.

I Bellocco e il loro peso

Benito Palaia è inoltre fratello di Rocco Palaia, coniuge di una collaboratrice di giustizia legata alla famiglia Pesce. La rete dei Palaia si collega a quella della famiglia Bellocco, una delle più potenti della ‘ndrangheta, il cui leader storico, Umberto Bellocco, era noto come “Assi i mazzi”. Attualmente, la famiglia Bellocco è rappresentata da Umberto Bellocco, detto “chiacchiera”.

Gli Arena di Isola Capo Rizzuto

Le indagini hanno rivelato anche collegamenti con il clan Arena di Isola Capo Rizzuto. In un’intercettazione, Matteo Pettinicchio, un altro esponente del clan Li Bergolis, menzionava una nuova alleanza con Giuseppe Arena, esponente della famiglia Arena, noto per possedere un villaggio turistico nella zona. Questa alleanza rafforza ulteriormente i legami tra i Li Bergolis e la ‘ndrangheta calabrese.

