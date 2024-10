Fittasi, anche a lungo termine, palazzina indipendente (no condominio) zona Centro-Monticchio completamente arredata (clima, lavatrice, lavastoviglie etc etc) solo referenziati. Richiesta 650,00 euro mensili poco trattabili. Inviare messaggio in pv per chi fosse realmente interessato.

3406447237 ma solo su whatsapp