Manfredonia. Bar Tabacchi Fiore: "40 anni di storia, passione e resilienza"

La storia del Bar Fiore inizia grazie a Matteo d’Ambrosio, che decise di aprire un bar in via Scaloria, a seguito di una scelta condivisa con i suoi familiari. In quel periodo, il padre della famiglia Bisceglia, all’epoca dipendente di un’azienda metalmeccanica di Termoli, decise di lasciare il lavoro e unirsi all’impresa per evitare l’incertezza legata al suo futuro lavorativo. Nonostante la poca esperienza, la famiglia si lanciò nell’avventura imprenditoriale con entusiasmo e determinazione.

Gli inizi e le prime difficoltà

I ricordi dei primi giorni di attività sono ancora vividi nella memoria della famiglia: i primi clienti, tre cacciatori che alle 4 del mattino ordinarono caffè e brioche, sono diventati simbolo di una lunga serie di persone che nel corso degli anni hanno accompagnato il bar nel suo percorso di crescita.

Nel 1988, la gestione passò completamente nelle mani della famiglia Bisceglia, che da quel momento ha affrontato insieme momenti difficili, senza mai abbandonare il progetto. Il trasferimento del locale, avvenuto nel 1989 da via Scaloria 132 a via Scaloria 136, fu uno dei primi grandi ostacoli. Questo cambio di sede portò non poche complicazioni, tanto da far vacillare la famiglia sul futuro del bar. Tuttavia, la loro determinazione prevalse e permisero all’attività di continuare a crescere.

Una crescita continua

Nel 1998, il bar fu completamente ristrutturato, segnando un’importante svolta professionale. Successivamente, la famiglia decise di ampliare ulteriormente l’offerta con la vendita di tabacchi e l’introduzione di giochi. Un’altra grande sfida fu il trasferimento nel 2014 nella sede attuale, in via Scaloria 95/E, un passo che ha richiesto coraggio e visione per garantire uno spazio più grande e accogliente ai clienti.

L’8 agosto 2015, la famiglia Bisceglia ha festeggiato la nuova apertura del “Bar Tabacchi Fiore”, rinnovato nell’estetica e nello spirito. Il locale, che continua ad accogliere sia i clienti storici che nuovi frequentatori, è oggi un simbolo di come l’impegno e la passione possano trasformare un’attività familiare in una realtà consolidata, capace di evolversi senza perdere la propria identità.

Uno sguardo al futuro

Dopo 40 anni di sfide e successi, il Bar Fiore continua a guardare al futuro con ottimismo e determinazione. Oggi, dopo tre generazioni, è pronto ad affrontare nuove avventure, forte di una tradizione familiare che ha saputo rinnovarsi senza mai abbandonare i suoi valori fondanti.

Ai giovani che, come loro, inseguono un sogno, la famiglia Bisceglia rivolge un messaggio di incoraggiamento: “Non arrendetevi mai. Le difficoltà sono inevitabili, ma con passione e determinazione si possono superare. Credete nei vostri sogni e lottate per realizzarli”.

Questa è la storia del Bar Tabacchi Fiore, una storia di resilienza, di passione e di una famiglia che, con amore per il proprio lavoro, ha saputo costruire qualcosa di duraturo, pronto a resistere nel tempo e ad affrontare nuove sfide.

