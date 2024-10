Manfredonia: ciclista investito da un’auto

Manfredonia – Nella mattinata di martedì, un grave incidente stradale si è verificato davanti alla clinica San Michele, in Via Orto Sdanga. Coinvolti nel sinistro un’automobile e un ciclista, in un impatto che ha allarmato i passanti e i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto all’incrocio nei pressi della clinica. Il ciclista, un uomo di cui non sono ancora state rese note le generalità, non avrebbe rispettato il segnale di stop, immettendosi sulla strada principale senza fermarsi.

L’automobilista, che sopraggiungeva, non ha avuto il tempo di frenare, colpendo violentemente il ciclista. I soccorritori del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, prestando le prime cure all’uomo e trasportandolo con urgenza presso l’ospedale più vicino. Al momento, le sue condizioni sono gravi ma stabili. Anche le forze dell’ordine hanno raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e chiarire le dinamiche precise del sinistro.

Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e l’analisi della scena da parte della polizia municipale.