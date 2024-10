Moda donna: 5 capi must have per il ritorno in palestra

Con la fine dell’estate arriva per molte persone la ripresa della quotidianità e il momento del “back to gym”, ovvero del ritorno in palestra: un hobby che aiuta non solo a rimanere in forma – o a ritrovarla – ma che permette persino di scaricare le tensioni e dedicare un po’ di tempo a se stessi.

L’importante è dotarsi di capi di abbigliamento ad hoc e non mancano anche quest’anno quelli must have. Visto che i saldi sono ancora lontani, è possibile acquistarli comunque a prezzi ragionevoli con degli sconti codice Amazon ordine della casa di moda che si preferisce. In questo articolo vi proponiamo un elenco degli indumenti e accessori ideali per sentirsi più comode e belle quando si fa attività fisica, così da farvi un’idea di cosa avere nell’armadio.

Leggings

I leggings sono un vero must per chi va in palestra e sono perfetti da utilizzare nel tempo libero. Ad esempio, se avete finito di fare yoga e avete un appuntamento con le amiche vi basterà mettere sopra un vestitino colorato e sarete pronte per fare serata.

Potete optare per modelli sia in tonalità monocromo che più colorati, a seconda di cosa vi piace di più. Un’opzione non esclude l’altra, anche perché bisognerebbe averne almeno due nel guardaroba, così da alternarli. Il tessuto dovrebbe essere tecnico se si fa un’attività di tipo cardio, mentre per le discipline più soft può andare bene un cotone di buona qualità.

Giacca antivento

La giacca antivento è un indumento sportivo spesso sottovalutato, ma che in realtà fa la differenza a più livelli.

È indispensabile per chi pratica attività all’aperto, come running o escursionismo, rivelandosi essenziale quando si entra/esce dalla palestra, in quanto consente al corpo di rimanere a una temperatura ottimale riparandosi dagli agenti atmosferici: un aspetto cruciale soprattutto dopo che si è sudato.

T-shirt techno

Le t-shirt techno sono l’alleato più fedele di chi va in palestra e mettono subito allegria. L’outfit ideale? Leggings semplici e maglietta divertente, soprattutto se poi vorrete utilizzare i leggings per uscire come le amiche come vi abbiamo suggerito poc’anzi.

Il materiale tecnico è indispensabile perché la parte superiore del corpo è generalmente quella che suda di più, motivo per cui va trattata con attenzione, garantendo una traspirazione adeguata.

Calze antiscivolo

I piedi sono la zona del corpo che più di ogni altra dà l’imprinting a una postura stabile e a dei movimenti armonici. Per questo la scelta delle calze non può essere trascurata; andrà fatta in maniera mirata a seconda della disciplina di volta in volta praticata.

I modelli antiscivolo sono un vero must per le attività a piedi nudi, così come quelli con dita separate, particolarmente adatti per yoga, pilates e gyrotonic, sempre a patto di essere antiscivolo.

Reggiseno sportivo

Il seno è una parte del corpo che “può dare fastidio” quando ci si muove. Non se si indossa un reggiseno ad hoc, in grado di offrire l’opportuna compattezza a questa zona del corpo e garantire un’esecuzione più semplice dei movimenti.

In conclusione, abbiamo visto i capi must have dell’abbigliamento sportivo che ogni donna dovrebbe avere sempre nell’armadio. Con i codici sconto Amazon è possibile acquistarli a prezzi più accessibili, così da concedersi magari una t-shirt in più o qualsiasi altro accessorio restando nel budget e tornando ancora più volentieri in palestra. Qualcosa che fa bene sempre, al corpo come alla mente.