Questa mattina, le strade di Foggia sono state animate da un corteo di centinaia di studenti, tra cui un gruppo di giovani tifosi ultrà rossoneri, in ricordo delle vittime del tragico incidente stradale. La manifestazione ha fatto tappa prima all’istituto Luigi Einaudi per omaggiare Samuele, il 15enne deceduto, e poi all’istituto Pacinotti per ricordare Michele Biccari, anch’egli scomparso nello stesso incidente.

Cori, striscioni e fumogeni hanno segnato il corteo, mentre lacrime e abbracci hanno accompagnato il sostegno rivolto ai due giovani tifosi ancora ricoverati in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Potenza. I partecipanti hanno scandito: “Forza Matteo e Samu”, in segno di solidarietà per i compagni in lotta tra la vita e la morte.

Un altro striscione ha commemorato Samuel Del Grande, il 13enne vittima dell’incidente, con la frase: “Nel silenzio che lasci vive per sempre il tuo ricordo.”

La manifestazione si è conclusa con i cori: “Samuele è qua e canta con gli ultrà, Matteo è qua e canta con gli ultrà.”

Lo riporta FoggiaToday.