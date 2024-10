Pochi minuti fa è giunta la notizia di un grave episodio di cronaca nera avvenuto nelle campagne di San Severo, precisamente in località Santo Spirito. Un uomo, ferito da colpi di arma da fuoco, è attualmente ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Masselli-Mascia”. Il ferito, le cui condizioni restano critiche, è stato trovato da alcuni passanti, riverso a terra, e subito trasportato d’urgenza alla struttura ospedaliera cittadina.

Le prime informazioni indicano che l’uomo potrebbe essere stato colpito da almeno tre proiettili, ma i dettagli su ciò che ha portato al suo ferimento restano per ora sconosciuti. Le indagini sono state immediatamente avviate dagli uomini del Commissariato di Polizia di San Severo, che si sono recati in ospedale per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli agenti stanno interrogando eventuali testimoni e collaborando con il personale medico per acquisire informazioni utili a chiarire i fatti.

Quello di oggi non è un episodio isolato. Sempre nella giornata odierna, infatti, un altro uomo era stato ferito in circostanze simili, in un altro punto della stessa zona rurale. Anche in quel caso, la vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso da alcune persone che l’hanno trovata in gravi condizioni. I due episodi, sebbene avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro, non sono stati ancora ufficialmente collegati dagli inquirenti, ma le modalità lasciano pensare a una possibile connessione tra i due fatti di sangue.

Le autorità stanno cercando di capire se ci sia un legame tra questi episodi di violenza o se si tratti di fatti isolati. Non è esclusa, in nessuno dei due casi, la pista di un regolamento di conti, ma al momento non si conoscono né i motivi né i responsabili di queste aggressioni. La polizia sta inoltre controllando se le due vittime abbiano legami con ambienti criminali o malavitosi, considerando che l’area di San Severo è da tempo teatro di episodi legati alla criminalità organizzata.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it