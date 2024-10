di Ugo Galli, Consigliere Comunale di Manfredonia

“Sono trascorsi oltre cento giorni dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, e con essi il tempo utile per rispettare una delle promesse più importanti fatte in campagna elettorale: la riapertura del LUC (Laboratorio Urbano Culturale). Una promessa che l’attuale sindaco aveva pubblicamente assunto il 10 maggio scorso, davanti ai cittadini, dichiarando che, nei primi cento giorni di mandato, il LUC sarebbe stato riconsegnato alla comunità, soprattutto a beneficio dei giovani.

Ad oggi, 15 ottobre, non solo quella promessa non è stata mantenuta, ma non si hanno nemmeno indicazioni precise su quando ciò avverrà. Durante la seduta del consiglio comunale dell’8 ottobre, l’assessore competente ha evitato di fornire una data precisa per il riavvio del LUC, anzi, ha negato che vi fosse mai stata una scadenza ufficiale, smentendo quanto invece emerge chiaramente dai social e dalle dichiarazioni pubbliche.

Questa omissione è solo la prima di una serie di segnali preoccupanti. Le linee programmatiche presentate dalla maggioranza si stanno dimostrando sempre più un “libro dei sogni”, un insieme di promesse senza sostanza, destinate a illudere la cittadinanza. La nostra comunità ha bisogno di azioni concrete e di provvedimenti efficaci, soprattutto per rispondere alle esigenze dei giovani, che meritano spazi e opportunità per crescere e realizzarsi.

Non possiamo ignorare il fatto che il LUC rappresenta uno dei luoghi simbolo per la rinascita culturale e sociale della nostra città. La sua riapertura, che avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio per i giovani e per l’intera collettività, è diventata invece l’emblema di una politica fatta di promesse non mantenute. In un contesto come quello attuale, dove la crisi economica e la disoccupazione giovanile continuano a colpire duramente, il LUC avrebbe potuto rappresentare una risposta concreta, uno spazio di aggregazione e formazione, dove i giovani avrebbero potuto sviluppare competenze e avviare progetti innovativi.

E invece, siamo ancora fermi al punto di partenza. L’amministrazione comunale sembra aver dimenticato non solo le promesse fatte, ma anche il ruolo fondamentale che uno spazio come il LUC potrebbe avere per la nostra città. La mancanza di chiarezza sulla sua riapertura dimostra una totale assenza di visione e di attenzione verso le reali esigenze della collettività.

Come consigliere comunale, non posso fare a meno di chiedermi: perché il LUC non è ancora accessibile? Perché un bene così importante per la città continua a rimanere inutilizzato? E, cosa ancora più grave, perché non è possibile garantire l’accesso ai disabili, nonostante la struttura sia già conforme e dotata di tutti gli accorgimenti necessari per permettere un’agevole fruizione anche da parte di persone con difficoltà motorie?

Queste sono domande che, ad oggi, non trovano risposta. Ed è proprio questo silenzio che preoccupa di più. La campagna elettorale è ormai finita da mesi, e i cittadini si aspettano fatti concreti, non ulteriori proclami o giustificazioni.

Alla luce di questa prima e tangibile omissione, appare chiaro che la maggioranza non sta seguendo le linee programmatiche presentate al momento dell’insediamento. Anzi, sembra che quelle stesse linee siano destinate a rimanere sulla carta, come un mero esercizio retorico privo di reale efficacia.

È nostro dovere vigilare e chiedere conto di queste mancanze. La politica non può limitarsi a fare promesse durante le campagne elettorali per poi dimenticarsele una volta ottenuto il potere. Il nostro compito, come rappresentanti dei cittadini, è quello di garantire che gli impegni presi vengano rispettati e che le necessità della collettività vengano messe al primo posto.

Non possiamo permettere che il LUC resti chiuso ancora a lungo. Questo spazio deve essere riconsegnato alla città e ai suoi giovani, come promesso. Deve tornare a essere un luogo di incontro, di cultura, di opportunità. La sua riapertura è una priorità, non solo per il rispetto delle promesse elettorali, ma per il futuro della nostra comunità.

L’amministrazione comunale deve assumersi le proprie responsabilità e agire con decisione. I cittadini non possono più aspettare. Manfredonia ha bisogno di un’amministrazione che lavori per il bene comune, che mantenga gli impegni e che sappia dare risposte concrete. È tempo di passare dalle parole ai fatti, perché solo così potremo davvero costruire un futuro migliore per tutti.”