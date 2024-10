Foggia, 15 ottobre 2024 – Nella cattedrale gremita di Foggia, una città scossa dal dolore, si è svolta ieri una veglia per ricordare Gaetano, Michele e Samuele, tre giovani tifosi del Foggia tragicamente scomparsi in un incidente stradale mentre rientravano da una trasferta per seguire la loro squadra del cuore. L’atmosfera era carica di emozione e silenzio, con amici, familiari e tanti cittadini uniti nella condivisione di un dolore insostenibile.

La morte dei tre ragazzi ha colpito duramente la comunità foggiana, gettandola in un clima di sconcerto e incredulità. Monsignor Giorgio Ferretti, che ha guidato la celebrazione, ha cercato parole di conforto per una platea straziata, riconoscendo apertamente la difficoltà di fronteggiare una simile tragedia: “Non è giusto morire così, non è giusto morire giovani”, ha affermato il presule, dando voce ai sentimenti di rabbia e incomprensione che hanno attraversato la città.

Mons. Ferretti ha esordito descrivendo la scossa emotiva che ha travolto Foggia la mattina successiva all’incidente: “Ci siamo svegliati angosciati, con tanti che sono andati a scuola in lacrime”. Il lutto collettivo è stato palpabile, e la veglia ha rappresentato un momento per la comunità di riunirsi, non solo per piangere, ma anche per cercare risposte nel dolore.

Durante il suo intervento, il Vescovo ha offerto un messaggio di fede e speranza, ricordando che Dio non è il responsabile del male e della morte, ma è presente per consolare e accogliere chi soffre. “La morte non fa parte del piano della creazione. Essa entra nel mondo per il male che affascina e assedia l’uomo”, ha spiegato Mons. Ferretti, sottolineando come la fede possa aiutare a combattere il dolore e la disperazione.

Il Vescovo ha fatto riferimento al Vangelo di Luca (Lc 7, 11-17), in cui Gesù si ferma dinanzi al corteo funebre di un giovane e, mosso a compassione, consola la madre in lutto e riporta in vita il ragazzo. “Anche a noi in questi giorni il Signore dice: ‘Non piangete, io sono con voi. Vi accompagno, vi sto vicino, vi abbraccio'”, ha detto Mons. Ferretti, invitando i presenti a trovare conforto nella presenza di Dio e a sentirsi amati, anche in mezzo al dolore.

Il messaggio centrale dell’omelia è stato un richiamo alla solidarietà e all’unione: “Dobbiamo amarci con affetto sincero, consolarci, sostenerci”, ha affermato il Vescovo. “Dobbiamo unirci per diffondere il bene e combattere il male e la morte”. La comunità, attraverso la fede e il sostegno reciproco, può trovare la forza di affrontare una tragedia che altrimenti sembrerebbe insormontabile.

Mons. Ferretti ha concluso la celebrazione ricordando che Gaetano, Michele e Samuele sono ora accolti nella “casa di pace” del Signore, dove non c’è più dolore né sofferenza. Ha esortato i presenti a credere nella resurrezione e nella vita eterna: “La morte non è l’ultima parola sulla vita. Gesù ha vinto la morte e ci accoglierà tutti nel suo regno eterno di pace”.

Con questo messaggio di fede e speranza, la veglia è terminata in un clima di riflessione e preghiera, lasciando nel cuore dei presenti il compito di onorare la memoria dei tre giovani attraverso l’amore e il sostegno reciproco.

fotogallery enzo maizzi