Il tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare l’eventuale apertura di un’indagine per calunnia nei confronti di una delle ex compagne di Alberto Maria Genovese. La decisione è maturata in seguito all’analisi delle dichiarazioni rese dalla donna, che si sarebbero rivelate incoerenti rispetto alle prime versioni fornite agli inquirenti.

Dichiarazioni in contrasto tra loro

Come riportato da Il Corriere della Sera, la donna aveva inizialmente negato qualsiasi episodio di violenza da parte di Alberto Genovese. Tuttavia, nel corso di un’intervista televisiva successiva, ha cambiato radicalmente la propria narrazione, affermando di essere stata drogata e abusata. Secondo il giudice, questo mutamento non deriverebbe da una maggiore consapevolezza maturata nel tempo, ma da una scelta deliberata, forse mirata a ottenere un risarcimento.

Consenso e dinamiche emerse dagli atti

Dagli atti giudiziari risulta che la donna avrebbe partecipato volontariamente agli incontri con l’ex manager, esprimendo consenso anche in contesti considerati “più estremi”. Inoltre, l’assunzione di sostanze stupefacenti sarebbe avvenuta per decisione autonoma, senza alcuna costrizione.

Alla luce di questi elementi, il tribunale ha ritenuto che vi siano le condizioni per approfondire la questione, trasmettendo gli atti alla Procura per un’eventuale indagine per calunnia.

Le osservazioni della difesa

Gli avvocati di Alberto Genovese, Luigi Ferrari e Salvatore Scuto, hanno messo in evidenza le numerose incongruenze tra le versioni fornite dalla querelante e i fatti ricostruiti in sede processuale, sottolineando l’ipotesi che le accuse possano essere state costruite a tavolino per fini personali.

Un ulteriore capitolo nella vicenda giudiziaria

Il caso si inserisce in un contesto più ampio, che ha già portato alla condanna definitiva di Alberto Genovese per altri episodi di violenza sessuale. La trasmissione degli atti rappresenta un nuovo snodo giudiziario in una vicenda che continua a far discutere l’opinione pubblica e solleva interrogativi sull’equilibrio tra verità, giustizia e responsabilità individuali.