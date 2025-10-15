Edizione n° 5854

BALLON D'ESSAI

STARACE // PNRR, persi 114 milioni destinati al superamento dei ghetti in Capitanata: “Una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici”
14 Ottobre 2025 - ore  14:17

CALEMBOUR

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Angiola e Morelli (Cambia): “Perdita fondi PNRR per smantellamento dei ghetti è ennesima batosta”

GHETTI Angiola e Morelli (Cambia): “Perdita fondi PNRR per smantellamento dei ghetti è ennesima batosta”

"Abbiamo perso 114 milioni di euro del Pnrr e sembra la solita ineluttabile fine che fanno tutte le iniziative di rilevanza strategiche"

Angiola e Morelli (Cambia): "Perdita fondi PNRR per smantellamento dei ghetti è ennesima batosta"

Angiola e Morelli (Cambia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Un’ennesima batosta, per il nostro territorio cittadino e provinciale, si è abbattuta sulle speranze di vedere risolta l’annosa questione dello smantellamento del ghetto di Borgo Mezzanone e di tutti gli insediamenti informali che spuntano come funghi dal giorno alla notte.

Abbiamo perso 114 milioni di euro del Pnrr e sembra la solita ineluttabile fine che fanno tutte le iniziative di rilevanza strategica che riguardano questa parte di Paese.
A chi addebitare questa sconfitta? Chi è o chi sono i responsabili di questo fallimento? La situazione è grave sotto molteplici punti di vista.

La dignità delle persone che vivono nei ghetti è ormai “pezza da piedi”. Il senso di umanità e la garanzia minima dei diritti sono inesorabilmente disattesi da una politica distratta, abulica, miope ed egoisticamente ingolfata.
Il Governo Nazionale, al di là delle solite promesse di circostanza, non mette in atto nessuna azione straordinaria per cominciare a scrivere la parola fine su questo scempio, incancrenito nel nostro territorio di Capitanata.

Non meno importante è il problema Sicurezza ad esso connesso, viste le sensibili ripercussioni che si producono sulla vita quotidiana del Quartiere Ferrovia di Foggia e dell’intera città.
La grande presenza di immigrati irregolari è dannosa per coloro che regolari lo sono, che lavorano, pagano le tasse, rispettano la legge e contribuiscono alla crescita della nostra società.
L’impressione che si ha, è quella di un generale disinteresse da parte delle Istituzioni: Europa e Governo Nazionale in primis. La Regione non è esente da critiche.

Il fatto che mantenere il gran Ghetto e gli altri satelliti nel territorio foggiano sia una scelta egoistica e voluta, è ormai più che un sospetto. Tutti sanno che il “bubbone” è qui e non altrove. Probabilmente, si è scelta Foggia e la Capitanata come il “non luogo” dove gli invisibili lo sono sempre di più, fino ad affermare che il problema non c’è, non esiste.
Basta! Regione Puglia e Comuni del foggiano si facciano sentire e pretendano una soluzione certa e definitiva, al di là degli ingenti fondi ormai perduti.

Lo chiede la gente, lo chiede la storia e lo reclama l’ultimo barlume di sensibilità umana“.

Nota a cura di Nunzio Angiola, consigliere comunale a Foggia e segretario provinciale di Cambia con Armando Morelli, responsabile immigrazione dello stesso movimento.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.