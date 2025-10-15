Angiola e Morelli (Cambia): "Perdita fondi PNRR per smantellamento dei ghetti è ennesima batosta"

“Un’ennesima batosta, per il nostro territorio cittadino e provinciale, si è abbattuta sulle speranze di vedere risolta l’annosa questione dello smantellamento del ghetto di Borgo Mezzanone e di tutti gli insediamenti informali che spuntano come funghi dal giorno alla notte.



Abbiamo perso 114 milioni di euro del Pnrr e sembra la solita ineluttabile fine che fanno tutte le iniziative di rilevanza strategica che riguardano questa parte di Paese.

A chi addebitare questa sconfitta? Chi è o chi sono i responsabili di questo fallimento? La situazione è grave sotto molteplici punti di vista.



La dignità delle persone che vivono nei ghetti è ormai “pezza da piedi”. Il senso di umanità e la garanzia minima dei diritti sono inesorabilmente disattesi da una politica distratta, abulica, miope ed egoisticamente ingolfata.

Il Governo Nazionale, al di là delle solite promesse di circostanza, non mette in atto nessuna azione straordinaria per cominciare a scrivere la parola fine su questo scempio, incancrenito nel nostro territorio di Capitanata.



Non meno importante è il problema Sicurezza ad esso connesso, viste le sensibili ripercussioni che si producono sulla vita quotidiana del Quartiere Ferrovia di Foggia e dell’intera città.

La grande presenza di immigrati irregolari è dannosa per coloro che regolari lo sono, che lavorano, pagano le tasse, rispettano la legge e contribuiscono alla crescita della nostra società.

L’impressione che si ha, è quella di un generale disinteresse da parte delle Istituzioni: Europa e Governo Nazionale in primis. La Regione non è esente da critiche.



Il fatto che mantenere il gran Ghetto e gli altri satelliti nel territorio foggiano sia una scelta egoistica e voluta, è ormai più che un sospetto. Tutti sanno che il “bubbone” è qui e non altrove. Probabilmente, si è scelta Foggia e la Capitanata come il “non luogo” dove gli invisibili lo sono sempre di più, fino ad affermare che il problema non c’è, non esiste.

Basta! Regione Puglia e Comuni del foggiano si facciano sentire e pretendano una soluzione certa e definitiva, al di là degli ingenti fondi ormai perduti.



Lo chiede la gente, lo chiede la storia e lo reclama l’ultimo barlume di sensibilità umana“.

Nota a cura di Nunzio Angiola, consigliere comunale a Foggia e segretario provinciale di Cambia con Armando Morelli, responsabile immigrazione dello stesso movimento.