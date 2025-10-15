Auto rubata a Foggia ritrovata con ‘marmotta’ esplosiva destinata ai bancomat

Un’Alfa Romeo Stelvio rubata in provincia di Foggia è stata rinvenuta all’interno di un capannone abbandonato a Campodipietra, in Molise, nei pressi del fondovalle Tappino. All’interno del veicolo, i carabinieri hanno scoperto una ‘marmotta’ esplosiva, un ordigno artigianale utilizzato per far saltare gli sportelli bancomat, costituito da un tubo metallico con miccia e un contenitore a cono, capace di contenere fino a mezzo chilo di polvere da sparo e noto per il fischio emesso prima della deflagrazione.

Le prime indagini suggeriscono che l’auto e l’ordigno fossero destinati a un colpo in Molise, territorio dove talvolta opera la criminalità foggiana. Tuttavia, i malviventi avrebbero abbandonato il piano, probabilmente a causa di un intervento delle forze dell’ordine o di imprevisti sul posto.

Sul luogo sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area e bonificato l’ordigno. Il ritrovamento segue l’ultimo assalto a un bancomat nel Foggiano, avvenuto all’alba del 14 ottobre a Biccari, presso la Banca Popolare Pugliese.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Campobasso, sono ora concentrate sull’identificazione dei responsabili. Sono state acquisite le impronte sul veicolo e saranno confrontate con il database interforze. Gli inquirenti hanno anche ascoltato il proprietario del capannone per verificare eventuali collegamenti con gli autori del reato.

Lo riporta foggiatoday.it.