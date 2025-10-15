La Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente di 1 milione e 350 mila euro nei confronti di due imprenditori barlettani, ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta e sottrazione al pagamento delle imposte. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda la distrazione di beni avvenuta prima del fallimento di una società operante nel settore calzaturiero.

L’indagine di polizia economico-finanziaria, condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Barletta, ha portato alla luce una complessa operazione di svuotamento del patrimonio aziendale. Secondo la ricostruzione accusatoria, nonostante la società avesse accumulato ingenti debiti verso enti pubblici e fornitori, i due imprenditori avrebbero venduto l’intero complesso industriale di Barletta, sottraendolo dal patrimonio aziendale e drenando le risorse economiche derivanti dalla cessione.

Gli accertamenti, supportati da verifiche bancarie e documentali, hanno evidenziato un dissesto finanziario deliberatamente aggravato dalle operazioni dei due indagati, in concorso tra loro. La Procura di Trani, ritenendo fondati gli elementi raccolti, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili, conti correnti e partecipazioni societarie per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento, i finanzieri hanno sequestrato cinque immobili, diverse autovetture, 19 conti correnti, quote societarie, denaro contante, orologi di lusso, gioielli, quadri e reperti di interesse archeologico.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, si inserisce nell’attività della Guardia di Finanza a tutela del tessuto economico sano, con l’obiettivo di contrastare le forme più gravi di illegalità economico-finanziaria e proteggere gli imprenditori onesti e i lavoratori da pratiche fraudolente.

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.