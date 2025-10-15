Edizione n° 5854

BALLON D'ESSAI

STARACE // PNRR, persi 114 milioni destinati al superamento dei ghetti in Capitanata: “Una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici”
14 Ottobre 2025 - ore  14:17

CALEMBOUR

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Barletta // Barletta, bancarotta fraudolenta: sequestrati beni per oltre 1,3 milioni di euro

BANCAROTTA Barletta, bancarotta fraudolenta: sequestrati beni per oltre 1,3 milioni di euro

Eseguito un sequestro preventivo per equivalente di 1 milione e 350 mila euro nei confronti di due imprenditori barlettani

Barletta, bancarotta fraudolenta: sequestrati beni per oltre 1,3 milioni di euro

Barletta, bancarotta fraudolenta - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Barletta // Cronaca //

La Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente di 1 milione e 350 mila euro nei confronti di due imprenditori barlettani, ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta e sottrazione al pagamento delle imposte. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda la distrazione di beni avvenuta prima del fallimento di una società operante nel settore calzaturiero.

L’indagine di polizia economico-finanziaria, condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Barletta, ha portato alla luce una complessa operazione di svuotamento del patrimonio aziendale. Secondo la ricostruzione accusatoria, nonostante la società avesse accumulato ingenti debiti verso enti pubblici e fornitori, i due imprenditori avrebbero venduto l’intero complesso industriale di Barletta, sottraendolo dal patrimonio aziendale e drenando le risorse economiche derivanti dalla cessione.

Gli accertamenti, supportati da verifiche bancarie e documentali, hanno evidenziato un dissesto finanziario deliberatamente aggravato dalle operazioni dei due indagati, in concorso tra loro. La Procura di Trani, ritenendo fondati gli elementi raccolti, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili, conti correnti e partecipazioni societarie per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento, i finanzieri hanno sequestrato cinque immobili, diverse autovetture, 19 conti correnti, quote societarie, denaro contante, orologi di lusso, gioielli, quadri e reperti di interesse archeologico.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, si inserisce nell’attività della Guardia di Finanza a tutela del tessuto economico sano, con l’obiettivo di contrastare le forme più gravi di illegalità economico-finanziaria e proteggere gli imprenditori onesti e i lavoratori da pratiche fraudolente.

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.