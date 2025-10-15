Comune di Foggia: assunzione di quattro nuovi custodi a tempo indeterminato

Foggia, 15 ottobre 2025 – Il Comune di Foggia ha formalizzato, con determinazione dirigenziale n. 1974 del 13 ottobre 2025, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità lavorative nel profilo professionale di “Operatore Servizi”, da adibire alla mansione di custode.

L’iniziativa rientra nel programma triennale delle assunzioni 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 7 agosto 2024, e si è svolta in attuazione dell’art. 16 della Legge 56/1987, che disciplina le modalità di avviamento a selezione attraverso i centri per l’impiego.

La procedura è stata curata dall’Ufficio Personale – parte giuridico-amministrativa (Area 3 – Affari Generali), sotto la responsabilità del dirigente dott. Giuseppe Marchitelli, in collaborazione con l’ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di Foggia.

L’esito della selezione

A seguito delle verifiche e delle prove idoneative previste, e dopo l’approvazione della graduatoria definitiva da parte dell’ARPAL Puglia (determinazione n. 1086 del 21 agosto 2025), sono risultati idonei e saranno assunti a decorrere dal 16 ottobre 2025 i seguenti candidati:

Salvatore Russo

Laura Santangelo

Cristian Ferrazzano

Maria Sipontina Curci

Le nuove assunzioni – che prevedono anche un posto riservato ai volontari delle Forze Armate – rispondono alla necessità di potenziare i servizi di custodia, vigilanza e manutenzione delle strutture comunali, in particolare quelle a carattere sportivo e ricreativo, garantendo continuità ed efficienza operativa.

Regolarità amministrativa e copertura finanziaria

La determinazione è stata sottoposta a tutti i pareri tecnici e contabili previsti dalla normativa vigente.

Il visto di regolarità tecnica è stato espresso dal dirigente Marchitelli, mentre il visto contabile e la certificazione di copertura finanziaria sono stati rilasciati dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Carlo Dicesare. L’atto è stato infine pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Foggia per 15 giorni consecutivi, a partire dal 15 ottobre 2025, come attestato dal dott. Roberto Cinquesanti, responsabile della pubblicazione.

A cura di Giovanna Tambo.