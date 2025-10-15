Edizione n° 5855

BALLON D'ESSAI

INCLUSIONE // Foggia celebra il Disability Pride: una giornata per l’inclusione e l’accessibilità
15 Ottobre 2025 - ore  11:01

CALEMBOUR

RUBATA // Foggia: auto rubata con la ‘spintarella’ al Policlinico Riuniti
15 Ottobre 2025 - ore  10:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Comune di Foggia: assunzione di quattro nuovi custodi a tempo indeterminato

CUSTODI Comune di Foggia: assunzione di quattro nuovi custodi a tempo indeterminato

Formalizzata l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità lavorative nel profilo professionale di “Operatore Servizi”

Comune di Foggia: assunzione di quattro nuovi custodi a tempo indeterminato

Sindaco Episcopo - Fonte: comune foggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 15 ottobre 2025 – Il Comune di Foggia ha formalizzato, con determinazione dirigenziale n. 1974 del 13 ottobre 2025, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità lavorative nel profilo professionale di “Operatore Servizi”, da adibire alla mansione di custode.

L’iniziativa rientra nel programma triennale delle assunzioni 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 7 agosto 2024, e si è svolta in attuazione dell’art. 16 della Legge 56/1987, che disciplina le modalità di avviamento a selezione attraverso i centri per l’impiego.

La procedura è stata curata dall’Ufficio Personale – parte giuridico-amministrativa (Area 3 – Affari Generali), sotto la responsabilità del dirigente dott. Giuseppe Marchitelli, in collaborazione con l’ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di Foggia.

L’esito della selezione
A seguito delle verifiche e delle prove idoneative previste, e dopo l’approvazione della graduatoria definitiva da parte dell’ARPAL Puglia (determinazione n. 1086 del 21 agosto 2025), sono risultati idonei e saranno assunti a decorrere dal 16 ottobre 2025 i seguenti candidati:
Salvatore Russo
Laura Santangelo
Cristian Ferrazzano
Maria Sipontina Curci

Le nuove assunzioni – che prevedono anche un posto riservato ai volontari delle Forze Armate – rispondono alla necessità di potenziare i servizi di custodia, vigilanza e manutenzione delle strutture comunali, in particolare quelle a carattere sportivo e ricreativo, garantendo continuità ed efficienza operativa.

Regolarità amministrativa e copertura finanziaria
La determinazione è stata sottoposta a tutti i pareri tecnici e contabili previsti dalla normativa vigente.
Il visto di regolarità tecnica è stato espresso dal dirigente Marchitelli, mentre il visto contabile e la certificazione di copertura finanziaria sono stati rilasciati dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Carlo Dicesare. L’atto è stato infine pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Foggia per 15 giorni consecutivi, a partire dal 15 ottobre 2025, come attestato dal dott. Roberto Cinquesanti, responsabile della pubblicazione.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.