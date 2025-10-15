Comune di Foggia: estensione dell’incarico tecnico per la ciclovia urbana finanziata dal PNRR

Foggia, 15 ottobre 2025 – Con una determinazione dirigenziale adottata il 7 ottobre 2025 e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Foggia, l’Area 8 “Rigenerazione Urbana PNRR”, guidata dall’architetta Alessia Cordisco, ha disposto l’estensione dell’incarico tecnico relativo alla direzione dei lavori, alle misurazioni, alla contabilità, al certificato di regolare esecuzione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di rafforzamento della mobilità ciclistica cittadina.

Il progetto

L’intervento rientra nella Misura M2C2 – Investimento 4.1 del PNRR, dedicata al potenziamento della mobilità sostenibile e ciclabile, e riguarda la realizzazione della ciclovia urbana lungo l’asse Viale Giotto – Piazza Aldo Moro – Via Fuiani – Piazza Aquilino, con il posizionamento di due ciclostazioni in aree prossime alle sedi universitarie della città.

Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un contributo complessivo di 786.455,16 euro, prevede la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e il miglioramento della connettività sostenibile tra i principali poli urbani e accademici.

La nuova determinazione

L’atto dirigenziale prevede l’estensione del servizio tecnico in favore dell’ingegnere Alessandro Orazio Rubino, già incaricato nel 2022 per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori. L’estensione si rende necessaria a seguito della perizia di variante approvata con Determinazione n. 1776 del 16 settembre 2025, redatta in base all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le modifiche contrattuali in corso d’opera.

L’importo complessivo dell’estensione ammonta a 11.038,54 euro, comprensivo degli oneri previdenziali (INARCASSA 4%), e trova copertura nel bilancio comunale 2025, senza ricorso a ulteriori fondi.

Gli aspetti tecnici e amministrativi

La determinazione ribadisce la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del procedimento, nonché l’assenza di conflitti d’interesse ai sensi della normativa anticorruzione e sulla trasparenza (L. 241/1990, L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013).

L’atto è stato vistato favorevolmente dal dirigente del Servizio Finanziario, dott. Carlo Dicesare, e pubblicato all’Albo Pretorio online dal 15 ottobre 2025 per la durata di 15 giorni, come attestato dal dott. Roberto Cinquesanti, responsabile della pubblicazione.

Un passo avanti per la mobilità sostenibile

Con questa nuova fase amministrativa, il Comune di Foggia conferma l’impegno verso una mobilità urbana più sostenibile, sicura e integrata, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle politiche europee per la transizione ecologica.

La ciclovia urbana rappresenta un tassello fondamentale nel processo di rigenerazione e riqualificazione della città, favorendo l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e sostenendo la riduzione delle emissioni e del traffico veicolare.

A cura di Giovanna Tambo.