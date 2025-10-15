Comune di Manfredonia, al via l’asta pubblica per la vendita di dodici immobili comunali (elenco)

Manfredonia – 15 ottobre 2025. Il Comune di Manfredonia ha avviato una nuova asta pubblica telematica per l’alienazione di dodici immobili di proprietà comunale, in attuazione del Piano delle alienazioni immobiliari 2025-2027, approvato con delibera di Giunta n. 79 del 18 dicembre 2024 e successivamente disciplinato dalla determinazione dirigenziale n. 931 del 22 maggio 2025.

L’operazione, promossa dal Sesto Settore – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, mira a valorizzare e razionalizzare il patrimonio immobiliare comunale, attraverso la vendita di aree edificabili, chioschi, locali commerciali e abitazioni situate in diversi punti del territorio.

Dettagli dell’asta

La procedura è stata aperta alle ore 12:00 del 15 ottobre 2025 sulla piattaforma digitale della Centrale Unica di Committenza “CUC del Tavoliere”, accessibile all’indirizzo https://cucdeltavoliere.traspare.com

L’asta resterà attiva per 30 giorni consecutivi e seguirà le modalità e le disposizioni del disciplinare di gara disponibile online.

I beni in vendita

Tra i lotti messi all’asta figurano:

Lotto 1: Terreno edificabile in Programma Gozzini – valore di stima €384.880,00.

Lotto 2: Aree e immobili in via Tratturo del Carmine (ex area CCR ASE) – €680.000,00.

Lotto 3: Chiosco “La Rotonda” in Viale Miramare angolo Viale Beccarini – €246.937,00.

Lotti 4–9: Diversi immobili artigianali, commerciali e abitativi ubicati in Borgo Mezzanone, con valori variabili tra €7.600,00 e €42.420,00.

Lotto 10: Chiosco bar in Lungomare del Sole – Villaggio dei Pescatori – €95.702,00.

Lotto 11: Chiosco bar con area annessa in Piazzale Ferri, nei pressi del Castello – €83.781,00.

Lotto 12: Area sottostante al chiosco bar di Viale del Commercio – €30.236,00.

Modalità di partecipazione

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico “CUC del Tavoliere”. Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno tramite la piattaforma digitale, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il bando completo è consultabile e scaricabile anche sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia: www.comune.manfredonia.fg.it

Per accedere direttamente alla gara: https://cucdeltavoliere.traspare.com/announcements/2404

A cura di Michele Solatia.