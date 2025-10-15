Edizione n° 5855

BALLON D'ESSAI

INCLUSIONE // Foggia celebra il Disability Pride: una giornata per l’inclusione e l’accessibilità
15 Ottobre 2025 - ore  11:01

CALEMBOUR

RUBATA // Foggia: auto rubata con la ‘spintarella’ al Policlinico Riuniti
15 Ottobre 2025 - ore  10:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Comune di Manfredonia, al via l’asta pubblica per la vendita di dodici immobili comunali (elenco)

IMMOBILI Comune di Manfredonia, al via l’asta pubblica per la vendita di dodici immobili comunali (elenco)

L'operazione mira a valorizzare e razionalizzare il patrimonio immobiliare comunale, attraverso la vendita di aree edificabili, chioschi, locali commerciali e abitazioni

Comune di Manfredonia, al via l’asta pubblica per la vendita di dodici immobili comunali (elenco)

Manfredonia dall'alto - Ph Matteo Nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – 15 ottobre 2025. Il Comune di Manfredonia ha avviato una nuova asta pubblica telematica per l’alienazione di dodici immobili di proprietà comunale, in attuazione del Piano delle alienazioni immobiliari 2025-2027, approvato con delibera di Giunta n. 79 del 18 dicembre 2024 e successivamente disciplinato dalla determinazione dirigenziale n. 931 del 22 maggio 2025.

L’operazione, promossa dal Sesto Settore – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, mira a valorizzare e razionalizzare il patrimonio immobiliare comunale, attraverso la vendita di aree edificabili, chioschi, locali commerciali e abitazioni situate in diversi punti del territorio.

Dettagli dell’asta
La procedura è stata aperta alle ore 12:00 del 15 ottobre 2025 sulla piattaforma digitale della Centrale Unica di Committenza “CUC del Tavoliere”, accessibile all’indirizzo https://cucdeltavoliere.traspare.com
L’asta resterà attiva per 30 giorni consecutivi e seguirà le modalità e le disposizioni del disciplinare di gara disponibile online.

I beni in vendita
Tra i lotti messi all’asta figurano:
Lotto 1: Terreno edificabile in Programma Gozzini – valore di stima €384.880,00.
Lotto 2: Aree e immobili in via Tratturo del Carmine (ex area CCR ASE) – €680.000,00.
Lotto 3: Chiosco “La Rotonda” in Viale Miramare angolo Viale Beccarini – €246.937,00.
Lotti 4–9: Diversi immobili artigianali, commerciali e abitativi ubicati in Borgo Mezzanone, con valori variabili tra €7.600,00 e €42.420,00.
Lotto 10: Chiosco bar in Lungomare del Sole – Villaggio dei Pescatori – €95.702,00.
Lotto 11: Chiosco bar con area annessa in Piazzale Ferri, nei pressi del Castello – €83.781,00.
Lotto 12: Area sottostante al chiosco bar di Viale del Commercio – €30.236,00.

Modalità di partecipazione
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico “CUC del Tavoliere”. Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno tramite la piattaforma digitale, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il bando completo è consultabile e scaricabile anche sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia: www.comune.manfredonia.fg.it

Per accedere direttamente alla gara: https://cucdeltavoliere.traspare.com/announcements/2404

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Comune di Manfredonia, al via l’asta pubblica per la vendita di dodici immobili comunali (elenco)"

  1. Prevedo ca ggià c só miss d’accord tutte quidd ca c l’anna pgghiè. Ahhh li zanzène… Quanni ca li caccète da abbasc a coddu munecipie?

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.