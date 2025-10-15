Edizione n° 5855

Home // Attualità // Da anni siamo entrati nella content economy: l'intrattenimento è cambiato e ce ne siamo accorti solo ultimamente

CONTENT Da anni siamo entrati nella content economy: l’intrattenimento è cambiato e ce ne siamo accorti solo ultimamente

Si chiama “content economy” e ha fortemente influenzato i nostri gusti in fatto di intrattenimento

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Attualità //

Si chiama “content economy” e ha fortemente influenzato i nostri gusti in fatto di intrattenimento. O meglio, ha fatto evolvere il come ne fruiamo. Una volta era la radio, poi la televisione, adesso i social media come Instagram, Youtube e TikTok: i media che in modo autorevole ci dicono cosa guardare, cosa ascoltare e cosa pensare cambiano e seguono la tecnologia. 

È proprio la tecnologia che cambia le regole. Ora tutti possono essere “creator” di contenuti di intrattenimento. Non solo voci radiofoniche, non solo volti televisivi o attori di teatro. Tutti possono essere intrattenitori. Se questo da un lato permette davvero a chiunque di generare contenuti anche di pessima qualità, per altri invece è l’unica possibilità per emergere. E questo ci piace. In un articolo precedente abbiamo già analizzato come internet ha cambiato i gusti dei telespettatori.

L’evoluzione della content economy: tutti (o quasi) possono avere successo

La rivoluzione digitale ha reso accessibile a chiunque la possibilità di diventare content creator da incassi stratosferici.

YouTuber come Favij in Italia o MrBeast a livello internazionale hanno dimostrato come i video possano trasformarsi in veri imperi economici. Su TikTok creator come Khaby Lame hanno costruito carriere globali grazie alla semplicità e all’immediatezza del linguaggio digitale.

La centralità non sta più solo nella pubblicità tradizionale, ma nella capacità di trasformare attenzione e autenticità in valore economico e culturale.

Persino nel campo della divulgazione tecnologica e imprenditoriale, esempi come quello di Marco Montemagno mostrano come un singolo creator possa competere con i media tradizionali offrendo format più agili, diretti e adatti al linguaggio digitale. 

Allo stesso tempo, Netflix o Spotify hanno rivoluzionato i modelli di consumo, offrendo esperienze scalabili in grado di fidelizzare milioni di utenti in tutto il mondo.

I settori chiave in cui si sviluppa la content economy

Tutti i settori hanno i loro contenuti. Intrattenimento, streaming di live, formazione online, pubblicità con testimonial e influencer e anche il corporate content. Tutti i contenuti vengono erogati attraverso canali social, podcast, video e spesso ultimamente generati con AI.

Tutti i settori cercano di entrare nella content economy per pubblicizzare i propri prodotti e servizi. Product placement, influencer marketing e recensioni sono tra le strategie più utilizzate. Ma anche l’avvento di piattaforme dedicate ha contribuito allo sviluppo di questa economia del nuovo millennio. 

I contenuti per adulti: non solo porno, ma contenuti on-demand

Il settore dell’intrattenimento adult, spesso e volentieri è quello più pionieristico. È in questo settore, infatti, che hanno preso vita i modelli poi adottati da altre industrie: abbonamenti, pay-per-view e personalizzazione delle esperienze. 

Piattaforme come OnlyFans hanno rivoluzionato la fruizione, dando ai creator adult la possibilità di monetizzare direttamente e consolidando community fedeli.Proprio come hanno fatto le famose Amouranth e Belle Delphine che hanno costruito veri e propri imperi economici.

Anche su SimpleEscort è possibile trovare annunci di sex worker che propongono, non solo incontri dal vivo, ma vere e proprie sessioni di intrattenimento online, in videochiamata o tramite messaggi. Molte hanno tra i propri servizi proprio la possibilità di concordare contenuti su richiesta. 

Come evolveranno i nostri gusti in fatto di intrattenimento?

Sicuramente la content economy è destinata a svilupparsi e a cambiare velocemente. Con le possibilità dell’AI, generare contenuti complessi sta diventando sempre più semplice e alla portata di tutti. Questo influenzerà anche i cinema e le grandi produzioni? O ad un certo punto si vorrà tornare indietro alla ricerca di contenuti autentici e ricercati? Solo il tempo ci darà una risposta. (nota stampa).

