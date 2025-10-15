Diorhà – “l'ispirazione”: una poesia in musica che parla al cuore

L’eclettica cantautrice pugliese Diorhà torna con un nuovo singolo, “L’Ispirazione”, una delicata e intensa poesia in musica che racchiude tutta la sua dolcezza, sensibilità e consapevolezza artistica. Un brano che invita all’ascolto profondo, alla connessione autentica, e alla riscoperta di un amore capace di andare oltre le convenzioni e i confini imposti dalla società.

Come racconta la stessa artista, “L’Ispirazione” nasce dal desiderio di raccontare un sentimento puro, fatto di empatia, rispetto e libertà. “È un amore che si manifesta come guida e guarigione – spiega Diorhà – un’ispirazione che arriva dall’alto e tocca le corde più sincere dell’anima”. Anche la copertina del singolo, curata da Claudio Del Fuoco, diventa parte integrante del messaggio: la spirale che la caratterizza rappresenta la rinascita, il ciclo eterno della vita, la connessione con il divino e il flusso dell’energia cosmica. “È il simbolo dell’evoluzione e del movimento perpetuo – racconta il coreografo Alex Mantovani – e dentro di essa ci sei tu, protagonista del tuo cammino”.

“L’Ispirazione” è frutto di una collaborazione tutta al femminile: scritto da Angela Pinto (in arte Diorhà) insieme a Chiara Ragnini e arrangiato da Roberta Giallo, il brano si distingue per raffinatezza e profondità. La produzione musicale porta la firma di Roberta Giallo, che cura anche il voice design e i cori, mentre la registrazione vocale è stata realizzata presso LG Solution Studio a Foggia da Amedeo e Domenico Grasso. Il mix e mastering è stato affidato a Gianluca Gadda del RedPill Studio di Bologna.

Il brano è stato presentato in anteprima durante le giornate del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, e sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 ottobre. Le parole di Diorhà raccontano l’amore come un viaggio condiviso, una danza capace di riscrivere il tempo e lo spazio, di cancellare le gabbie e restituire senso alle emozioni più vere. “Disegneremo il nostro spazio e il tempo / Senza le gabbie di una convenzione / Riscriveremo ‘Il cielo in una stanza’ / Sui nostri corpi al ritmo di una danza…”

Un inno alla libertà emotiva e alla rinascita personale, dove la vulnerabilità diventa forza e il dolore si trasforma in bellezza.

Chi è Diorhà

Dietro il nome d’arte Diorhà si cela Angela Pinto, artista pugliese che da sempre unisce scrittura, canto, arte e spettacolo. Cantautrice dal 2013, ha pubblicato due album – “Regole e Sogni” (2014) e “Riflesso” (2016) – e numerosi singoli che l’hanno fatta conoscere nel panorama indipendente italiano. Tra i suoi brani più noti: “Davanti a un caffè”, vincitore del Premio Donne d’Autore (2015), e “Rivoluzione”, prodotto insieme a Roberta Giallo e finalista al Palco D’Autore 2023.

Nel corso della sua carriera, Diorhà è stata finalista di prestigiosi concorsi come il Premio Lunezia, ProSceniUm Festival, Premio Donida, Mimì Sarà, Cantautori BitontoSuite e Onda Rosa Indipendente. Oltre alla musica, è speaker, presentatrice e inviata speciale per Foggia TV, nonché aerialist e istruttrice di cerchio aereo, impegnata anche in progetti sociali e di volontariato.

Spotify: Ascolta su Spotify

YouTube: Guarda sul canale ufficiale

Apple Music: Ascolta su Apple Music

Instagram: @diorha.music

Facebook: Diorhà Official

tikTok: @diorha.music