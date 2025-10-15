Ferrandina – Manfredonia: informazioni per il settore ospiti

In vista della partita di campionato Ferrandina–Manfredonia, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio “Santa Maria” di Ferrandina (MT), la società ospitante ha reso note le modalità di accesso e acquisto dei biglietti per il settore ospiti, che dispone di 300 posti.

Prezzi biglietti settore ospiti

Intero: €10,00

Donne e Under 18: €7,00

Ragazzi 6–13 anni: €3,00

I tagliandi saranno disponibili da mercoledì 15 ottobre alle ore 9:00 fino a sabato 18 ottobre alle ore 22:00 tramite il circuito Postoriservato.it, sia online che presso i punti vendita autorizzati presenti sul territorio.

Si segnala che il botteghino del settore ospiti sarà chiuso il giorno della gara.

L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di un biglietto valido e di un documento di riconoscimento in corso di validità. Chi non sarà in possesso dei requisiti indicati non potrà accedere all’impianto.

Lo riporta manfredoniacalcio1932.net.