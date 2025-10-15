Edizione n° 5854

STARACE // PNRR, persi 114 milioni destinati al superamento dei ghetti in Capitanata: “Una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici”
14 Ottobre 2025 - ore  14:17

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Ferrandina – Manfredonia: informazioni per il settore ospiti

La società ospitante ha reso note le modalità di accesso e acquisto dei biglietti per il settore ospiti, che dispone di 300 posti

Manfredonia calcio - ph Dilettanti Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Manfredonia // Sport //

In vista della partita di campionato Ferrandina–Manfredonia, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio “Santa Maria” di Ferrandina (MT), la società ospitante ha reso note le modalità di accesso e acquisto dei biglietti per il settore ospiti, che dispone di 300 posti.

Prezzi biglietti settore ospiti

  • Intero: €10,00
  • Donne e Under 18: €7,00
  • Ragazzi 6–13 anni: €3,00

I tagliandi saranno disponibili da mercoledì 15 ottobre alle ore 9:00 fino a sabato 18 ottobre alle ore 22:00 tramite il circuito Postoriservato.it, sia online che presso i punti vendita autorizzati presenti sul territorio.

Si segnala che il botteghino del settore ospiti sarà chiuso il giorno della gara.

L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di un biglietto valido e di un documento di riconoscimento in corso di validità. Chi non sarà in possesso dei requisiti indicati non potrà accedere all’impianto.

Lo riporta manfredoniacalcio1932.net.

