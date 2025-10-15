Foggia, “Difendiamo il Quartiere Ferrovia” alza la voce in Prefettura

FOGGIA – Questa mattina, martedì 15 ottobre alle ore 12, una delegazione del comitato “Difendiamo il Quartiere Ferrovia” è stata ricevuta in Prefettura per un incontro definito dagli stessi promotori “atteso e necessario”, dopo settimane di escalation di episodi di violenza e degrado nella zona adiacente alla stazione ferroviaria di Foggia. Sul tavolo, ancora una volta, le criticità note ai residenti: risse, aggressioni, accoltellamenti, mercatini abusivi, bivacchi, taxi irregolari, locali trasformati in dormitori e roghi improvvisati. Una situazione di crescente allarme che da anni alimenta la richiesta di interventi strutturali e coordinati tra istituzioni e forze dell’ordine.

Verso il “Controllo di Vicinato” e un filo diretto con la Questura

Dal confronto con il Prefetto è emersa una prima risposta operativa: nel comunicato ufficiale che la Prefettura diffonderà a breve, troveranno spazio due misure considerate centrali dal comitato cittadino. La prima è l’attivazione di un protocollo di “Controllo di Vicinato”, la seconda l’istituzione di un contatto diretto con la Questura e con il responsabile delle Volanti.

Si tratta, spiegano i rappresentanti di Difendiamo il Quartiere Ferrovia, di strumenti che possono “accorciare la distanza tra chi vive i problemi e chi deve intervenire”, trasformando le segnalazioni in azioni concrete e verificabili. Il gruppo ha inoltre chiesto che il nuovo canale operativo sia inclusivo e trasparente, coinvolgendo Comune, Polizia Locale, opposizione e stampa in un percorso condiviso di responsabilità pubblica.

In arrivo un’ordinanza comunale anti-alcol

Anche sul fronte comunale si registrano novità. Dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Palazzo di Città con il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo, gli assessori Daniela Patano (Polizia Locale), Giulio De Santis (Legalità), Simona Mendolicchio (Politiche sociali) e la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone, si va verso l’adozione di una nuova ordinanza anti-alcol nel perimetro del Quartiere Ferrovia.

Una misura a lungo richiesta dai residenti, che mira a contrastare bivacchi, microcriminalità e risse legate all’abuso di alcol nelle ore serali. “Se applicata con controlli veri e sanzioni puntuali – spiegano dal comitato – può cambiare la percezione e la realtà della sicurezza nelle ore critiche”.

“Serve una decisione politica chiara sull’impiego dell’Esercito”

Resta aperta, tuttavia, la richiesta più forte: l’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, in concorso con le forze di polizia. “Non è una bandiera ideologica né una resa – sottolineano dal comitato – ma una risposta proporzionata a una situazione che gli strumenti ordinari non riescono più a contenere”.

La richiesta, avanzata da anni e sostenuta da una petizione con oltre 3.300 firme, attende ora una decisione politica a livello nazionale.

Otto anni di segnalazioni e impegno civico

Nato nel 2016 come pagina social di segnalazioni civiche, Difendiamo il Quartiere Ferrovia è diventato negli anni un punto di riferimento per la comunità locale. Attraverso foto, video, esposti e richieste formali, i residenti hanno documentato con rigore la realtà quotidiana della zona, contribuendo ad accendere i riflettori mediatici – anche nazionali – sul tema della sicurezza urbana.

“Non cerchiamo visibilità personale né ruoli politici – precisano dal gruppo – ma pretendiamo risposte concrete. La verità è il primo presupposto della sicurezza”.

“Ora servono risultati misurabili”

Il comitato guarda ora alla fase operativa. “Vogliamo tempi, responsabilità e indicatori chiari – spiegano –: sapere quante pattuglie saranno impiegate, in quali fasce orarie e con quali esiti; quante sanzioni saranno elevate, quanti sequestri e daspo urbani verranno eseguiti davvero. E soprattutto, che l’ordinanza anti-alcol non resti solo un titolo ma diventi pratica quotidiana”. L’obiettivo è trasformare le promesse in risultati verificabili: “Oggi – conclude il gruppo – abbiamo mosso il primo passo nella direzione giusta. Domani, insieme, pretenderemo il secondo”.

All’incontro in Prefettura, oltre ai componenti di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia, hanno preso parte il Prefetto, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e due funzionari della Prefettura.