Foggia, in città il 22 ottobre atteso il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

FOGGIA – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Foggia martedì 22 ottobre per una visita istituzionale dedicata ai temi della sicurezza e dell’ordine pubblico.

L’arrivo del titolare del Viminale nel capoluogo dauno è stato confermato nelle ultime ore e rappresenta un segnale di attenzione verso il territorio, dopo le recenti richieste di intervento e le segnalazioni sul degrado e sulla criminalità diffusa, in particolare nell’area del Quartiere Ferrovia.

Durante la visita, il ministro incontrerà il Prefetto Paolo Giovanni Grieco, i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti delle istituzioni locali. L’appuntamento del 22 ottobre si inserisce in un percorso di confronto e coordinamento volto a rafforzare la presenza dello Stato a Foggia e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.