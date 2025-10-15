Edizione n° 5855

BALLON D'ESSAI

INCLUSIONE // Foggia celebra il Disability Pride: una giornata per l’inclusione e l’accessibilità
15 Ottobre 2025 - ore  11:01

CALEMBOUR

RUBATA // Foggia: auto rubata con la ‘spintarella’ al Policlinico Riuniti
15 Ottobre 2025 - ore  10:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, in città il 22 ottobre atteso il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

SICUREZZA Foggia, in città il 22 ottobre atteso il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

L’arrivo del titolare del Viminale nel capoluogo dauno è stato confermato nelle ultime ore

Foggia, in città il 22 ottobre atteso il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

ph OPEN

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Foggia martedì 22 ottobre per una visita istituzionale dedicata ai temi della sicurezza e dell’ordine pubblico.

L’arrivo del titolare del Viminale nel capoluogo dauno è stato confermato nelle ultime ore e rappresenta un segnale di attenzione verso il territorio, dopo le recenti richieste di intervento e le segnalazioni sul degrado e sulla criminalità diffusa, in particolare nell’area del Quartiere Ferrovia.

Durante la visita, il ministro incontrerà il Prefetto Paolo Giovanni Grieco, i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti delle istituzioni locali. L’appuntamento del 22 ottobre si inserisce in un percorso di confronto e coordinamento volto a rafforzare la presenza dello Stato a Foggia e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Foggia, in città il 22 ottobre atteso il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi
ph OPEN

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.