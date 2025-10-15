Sono stati identificati e denunciati due minorenni ritenuti responsabili del lancio di un sasso contro un autobus di Ferrovie del Gargano in piazza Goeppingen, a Foggia. L’episodio, avvenuto sabato 4 ottobre, aveva destato forte preoccupazione per la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo.

Grazie a un’indagine rapida e accurata condotta dalla Polizia Locale di Foggia, supportata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile risalire ai presunti autori dell’atto vandalico. L’operazione ha evitato una possibile escalation di comportamenti teppistici, riaffermando l’importanza del controllo del territorio e della collaborazione istituzionale.

In una nota ufficiale, Ferrovie del Gargano ha espresso il proprio plauso e ringraziamento alla Polizia Locale per la professionalità e la tempestività dimostrate nelle indagini. L’azienda ha inoltre sottolineato il valore della cooperazione tra enti e forze dell’ordine per garantire un servizio di trasporto pubblico sicuro e rispettoso, ribadendo la necessità di tutelare operatori e cittadini da simili gesti di inciviltà.