Foggia, lunedì la presentazione della nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Giordano

FOGGIA – Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 2025/2026 del Comune di Foggia, organizzata in collaborazione con Puglia Culture. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 20 ottobre alle ore 12.30 nella Sala Fedora del Teatro Giordano, alla presenza delle autorità istituzionali e dei rappresentanti del mondo culturale cittadino. Durante la conferenza stampa saranno illustrati il programma completo della nuova stagione, le collaborazioni artistiche, le attività culturali e le iniziative che animeranno la città di Foggia nel corso dell’anno teatrale.

Il cartellone 2025/2026 comprenderà 11 spettacoli in abbonamento e 3 fuori abbonamento, con una proposta che punta a coniugare riflessione, divertimento, impegno, intrattenimento e innovazione, mantenendo saldo il legame con la tradizione teatrale italiana. Nel corso dell’incontro sarà inoltre annunciata l’apertura della campagna abbonamenti, prevista online dal 24 ottobre e al botteghino del Teatro Giordano a partire dal 27 ottobre.

Alla presentazione interverranno la sindaca di Foggia, l’assessora alla Cultura, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e la dirigente responsabile delle attività teatrali Giulia Delli Santi. La nuova stagione del Teatro Giordano si preannuncia come un viaggio tra modernità e tradizione, con l’obiettivo di offrire al pubblico foggiano un’esperienza culturale capace di unire grandi interpreti, produzioni di qualità e attenzione al territorio.