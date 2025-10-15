Edizione n° 5855

BALLON D'ESSAI

INCLUSIONE // Foggia celebra il Disability Pride: una giornata per l’inclusione e l’accessibilità
15 Ottobre 2025 - ore  11:01

CALEMBOUR

RUBATA // Foggia: auto rubata con la ‘spintarella’ al Policlinico Riuniti
15 Ottobre 2025 - ore  10:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Foggia, lunedì la presentazione della nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Giordano

EVENTI Foggia, lunedì la presentazione della nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Giordano

Il cartellone 2025/2026 comprenderà 11 spettacoli in abbonamento e 3 fuori abbonamento

Foggia, lunedì la presentazione della nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Giordano

ph Comune di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Eventi // Foggia //

FOGGIA – Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 2025/2026 del Comune di Foggia, organizzata in collaborazione con Puglia Culture. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 20 ottobre alle ore 12.30 nella Sala Fedora del Teatro Giordano, alla presenza delle autorità istituzionali e dei rappresentanti del mondo culturale cittadino. Durante la conferenza stampa saranno illustrati il programma completo della nuova stagione, le collaborazioni artistiche, le attività culturali e le iniziative che animeranno la città di Foggia nel corso dell’anno teatrale.

Il cartellone 2025/2026 comprenderà 11 spettacoli in abbonamento e 3 fuori abbonamento, con una proposta che punta a coniugare riflessione, divertimento, impegno, intrattenimento e innovazione, mantenendo saldo il legame con la tradizione teatrale italiana. Nel corso dell’incontro sarà inoltre annunciata l’apertura della campagna abbonamenti, prevista online dal 24 ottobre e al botteghino del Teatro Giordano a partire dal 27 ottobre.

Alla presentazione interverranno la sindaca di Foggia, l’assessora alla Cultura, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio e la dirigente responsabile delle attività teatrali Giulia Delli Santi. La nuova stagione del Teatro Giordano si preannuncia come un viaggio tra modernità e tradizione, con l’obiettivo di offrire al pubblico foggiano un’esperienza culturale capace di unire grandi interpreti, produzioni di qualità e attenzione al territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.