Foggia – Si alza il tono della protesta tra i lavoratori del Consorzio Montano del Gargano. Le sigle sindacali FAI CISL Foggia e FLAI CGIL Foggia hanno proclamato uno sciopero generale di un’intera giornata per il prossimo 28 ottobre 2025, con un presidio davanti alla Prefettura di Foggia dalle ore 9 alle 12.

Motivo della mobilitazione: la decisione di trasferire la sede operativa del Consorzio da Foggia a Cagnano Varano, un provvedimento giudicato “ingiustificato e penalizzante” dai rappresentanti dei lavoratori.

“Decisione incomprensibile e dannosa per i dipendenti”

A guidare la protesta sono Giovanni Tarantella, segretario generale della FLAI CGIL di Foggia, e Donato Di Lella, segretario generale della FAI CISL Foggia.

“Siamo contrari allo spostamento della sede operativa del Consorzio Montano del Gargano da Foggia a Cagnano Varano – dichiarano i due sindacalisti –. Non comprendiamo le ragioni di una scelta che penalizza i lavoratori e rischia di compromettere la funzionalità dell’ente. È una decisione inopinata, assunta senza confronto, che ci costringe a proclamare lo sciopero”.

Secondo Tarantella e Di Lella, la protesta nasce dall’assenza di qualsiasi interlocuzione con la dirigenza: “Abbiamo inviato una formale comunicazione di sciopero al Consorzio, denunciando la mancanza di dialogo e di risposte sui temi centrali per il futuro dei lavoratori e della struttura stessa. Non si può decidere lo spostamento di una sede senza considerare le ricadute occupazionali e organizzative”.

Otto decine di chilometri che dividono diritti e disagi

La nuova sede individuata, a Cagnano Varano, dista circa 80 chilometri da Foggia, dove attualmente si trovano gli uffici principali. Per i sindacati, si tratta di un trasferimento che comporterebbe notevoli difficoltà logistiche per il personale e un aggravio economico per i dipendenti.

“Una riorganizzazione imposta dall’alto, senza alcuna valutazione dei costi sociali e lavorativi”, spiegano. “Molti dipendenti rischiano di dover affrontare spostamenti quotidiani lunghi e onerosi, in un territorio già fragile dal punto di vista dei trasporti”.

Le altre ragioni dello sciopero

Il trasferimento della sede non è però l’unica questione sul tavolo. Alla base della mobilitazione ci sono anche rivendicazioni economiche e contrattuali rimaste senza risposta.

Tra le motivazioni indicate nella nota unitaria, i sindacati elencano:

lo spostamento della sede operativa a Cagnano Varano e la conseguente riorganizzazione del lavoro; la mancata erogazione del Premio di risultato 2023; la mancata definizione dei criteri per i Premi di risultato 2024 e 2025; il ritardo nell’erogazione dell’acconto del premio 2024; la mancata corresponsione dell’incentivo per la progettazione.

Appello ai sindaci del Gargano e alle associazioni agricole

Un quadro che, secondo le organizzazioni sindacali, “testimonia un progressivo deterioramento delle relazioni industriali e della gestione del personale”.

La vertenza, tuttavia, non si limita al perimetro aziendale. Tarantella e Di Lella chiamano in causa anche gli enti consorziati e i sindaci del territorio garganico, invitandoli a intervenire per scongiurare la delocalizzazione della sede e favorire un dialogo tra le parti.

“Auspichiamo un intervento deciso dei soggetti consorziati, a partire dai Comuni che fanno parte del Consorzio: Cagnano Varano, Vico del Gargano, San Nicandro Garganico, Carpino, Ischitella, Peschici, Vieste, Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Manfredonia e Mattinata”, sottolineano i due segretari.

All’appello sono chiamate anche le principali associazioni agricole della provincia di Foggia – Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri – che, secondo i sindacati, “hanno tutto l’interesse a difendere la continuità e l’efficienza del Consorzio, realtà strategica per il sostegno al settore agroforestale e montano del Gargano”.

Verso una giornata di mobilitazione unitaria

Lo sciopero del 28 ottobre, spiegano FLAI e FAI, sarà una mobilitazione simbolica ma determinata, per chiedere una svolta nelle relazioni sindacali e una revisione della scelta di trasferimento.

“Il nostro obiettivo – concludono Tarantella e Di Lella – non è solo difendere i diritti dei lavoratori, ma anche preservare la presenza del Consorzio Montano del Gargano nella città di Foggia, dove ha costruito negli anni la propria operatività, le proprie competenze e i rapporti istituzionali con il territorio. Spostare la sede significherebbe impoverire ulteriormente il capoluogo e indebolire un presidio fondamentale per la tutela del patrimonio ambientale garganico”.

La parola ora passa ai vertici del Consorzio e agli enti territoriali: il tempo per trovare una mediazione c’è, ma la tensione è già alta. E il Gargano, ancora una volta, si ritrova al centro di una contesa che intreccia lavoro, territorio e politica locale.