Home // Cronaca // Giovanni Panunzio, trentatré anni dopo: il coraggio che sfidò la mafia

CORAGGIO Giovanni Panunzio, trentatré anni dopo: il coraggio che sfidò la mafia

Imprenditore edile di Foggia, Panunzio decise di opporsi alle pressioni della criminalità organizzata, rifiutando di piegarsi al racket

Giovanni Panunzio, trentatré anni dopo: il coraggio che sfidò la mafia

Giovanni Panunzio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

A trentatré anni dal barbaro omicidio mafioso di Giovanni Panunzio, la città di Foggia e l’intera comunità nazionale ricordano una figura che ha saputo incarnare fino in fondo i valori di giustizia, libertà e coraggio civile.

Imprenditore edile di Foggia, Panunzio decise di opporsi alle pressioni della criminalità organizzata, rifiutando di piegarsi al racket e scegliendo di denunciare apertamente i suoi estorsori. In un tempo in cui dominavano la paura e il silenzio, la sua voce si levò forte e solitaria in difesa della legalità e delle istituzioni.

Per quella scelta di libertà, Giovanni Panunzio venne assassinato il 6 novembre 1992, vittima della violenza mafiosa. Ma la sua morte non spense il suo esempio: al contrario, divenne simbolo nazionale di coraggio e testimone civile per tutti coloro che credono nello Stato di diritto.

Lo Stato Italiano ha riconosciuto la sua grandezza morale, inserendolo nella lista delle vittime innocenti di mafia del Ministero dell’Interno e conferendogli il titolo di Testimone di Coraggio. Un riconoscimento che lo consegna alla storia come una delle personalità più nobili della lotta contro la criminalità organizzata.

Ricordare Giovanni Panunzio oggi significa rinnovare un impegno collettivo: quello di non dimenticare e di continuare a costruire una società fondata sulla giustizia, sulla trasparenza e sul rispetto delle regole.
La sua eredità morale continua a vivere come un faro per le nuove generazioni, a ricordare che la vera forza risiede nella scelta di dire “no” all’omertà e “sì” alla legalità.

