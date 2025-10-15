Lavoro: ultimi giorni per candidarsi al 'Maxi Avviso Asmel'

Scade il 15 ottobre il termine per presentare la candidatura al quarto Maxi Avviso Asmel, la selezione unica per la formazione di 37 Elenchi di Idonei destinati alle assunzioni nei 4.700 Enti Locali soci Asmel. Pubblicato su InPA, il bando ha registrato un record di partecipazioni, confermando il successo della modalità di assunzione aggregata introdotta dal DL Reclutamento.

Il sistema degli Elenchi di idonei Asmel permette agli oltre 900 Enti aderenti di gestire in modo centralizzato le selezioni per 37 profili professionali, tra laureati, diplomati e operai specializzati. Le assunzioni avvengono in tempi rapidi, in appena 4-5 settimane, rispetto ai sei mesi previsti dalla Direttiva Zangrillo. Tra le novità del 2025 figurano due nuovi profili: Addetto biblioteca e Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico.

La filosofia alla base del modello Asmel unisce semplificazione amministrativa e valorizzazione dei territori: un sistema che favorisce l’incontro tra i Comuni e i cittadini che vivono nelle comunità locali, ma anche con chi, dall’estero, desidera rientrare in Italia. In questo modo si rafforzano le radici e si offre la possibilità di lavorare nelle proprie aree di origine, contribuendo alla crescita dei territori.

Le candidature possono essere inviate fino al 15 ottobre alle ore 12.00 attraverso la piattaforma www.asmelab.it. Gli aspiranti idonei dovranno superare una prova preselettiva online composta da 60 quesiti a risposta multipla. Chi supererà la selezione sarà inserito negli elenchi per tre anni o fino all’assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori.