Edizione n° 5854

BALLON D'ESSAI

STARACE // PNRR, persi 114 milioni destinati al superamento dei ghetti in Capitanata: “Una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici”
14 Ottobre 2025 - ore  14:17

CALEMBOUR

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Lavoro: ultimi giorni per candidarsi al ‘Maxi Avviso Asmel’

CANDIDARSI Lavoro: ultimi giorni per candidarsi al ‘Maxi Avviso Asmel’

Si tratta della selezione unica per la formazione di 37 Elenchi di Idonei destinati alle assunzioni nei 4.700 Enti Locali soci Asmel

Lavoro: ultimi giorni per candidarsi al 'Maxi Avviso Asmel'

'Maxi Avviso Asmel' - ph: agenzialavoro.tn.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Attualità // Lavoro //

Scade il 15 ottobre il termine per presentare la candidatura al quarto Maxi Avviso Asmel, la selezione unica per la formazione di 37 Elenchi di Idonei destinati alle assunzioni nei 4.700 Enti Locali soci Asmel. Pubblicato su InPA, il bando ha registrato un record di partecipazioni, confermando il successo della modalità di assunzione aggregata introdotta dal DL Reclutamento.

Il sistema degli Elenchi di idonei Asmel permette agli oltre 900 Enti aderenti di gestire in modo centralizzato le selezioni per 37 profili professionali, tra laureati, diplomati e operai specializzati. Le assunzioni avvengono in tempi rapidi, in appena 4-5 settimane, rispetto ai sei mesi previsti dalla Direttiva Zangrillo. Tra le novità del 2025 figurano due nuovi profili: Addetto biblioteca e Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico.

La filosofia alla base del modello Asmel unisce semplificazione amministrativa e valorizzazione dei territori: un sistema che favorisce l’incontro tra i Comuni e i cittadini che vivono nelle comunità locali, ma anche con chi, dall’estero, desidera rientrare in Italia. In questo modo si rafforzano le radici e si offre la possibilità di lavorare nelle proprie aree di origine, contribuendo alla crescita dei territori.

Le candidature possono essere inviate fino al 15 ottobre alle ore 12.00 attraverso la piattaforma www.asmelab.it. Gli aspiranti idonei dovranno superare una prova preselettiva online composta da 60 quesiti a risposta multipla. Chi supererà la selezione sarà inserito negli elenchi per tre anni o fino all’assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.