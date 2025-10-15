Il commercio internazionale rappresenta oggi un banco di prova decisivo per la competitività delle imprese italiane. Non basta più saper produrre eccellenza: servono strumenti e partner in grado di accompagnare i prodotti oltre i confini, in mercati sempre più esigenti e dinamici.

È in questo quadro che si inserisce l’analisi condotta da Nomisma sull’impatto di DHL Express, capace di restituire la fotografia di un’Italia che punta a crescere affidandosi a reti logistiche globali.

Export italiano: i dati Nomisma e il commento di DHL

Secondo lo studio, nel 2024 DHL Express ha movimentato circa il 49% di tutte le spedizioni espresse extra-UE provenienti dall’Italia. Un risultato che sottolinea il peso strategico del network internazionale dell’azienda, non solo come vettore di merci ma come infrastruttura che permette a migliaia di imprese di essere competitive sui mercati esteri.

«È un dato che parla da sé», osserva Luca Bassini, CFO di DHL Express. «delineando come un prodotto italiano su due destinato ai mercati extra-UE e spedito con modalità espressa viaggia con DHL Express. Non è solo una questione di volumi: dietro a questi numeri ci sono storie di piccole e medie imprese che riescono a portare il loro lavoro in contesti internazionali grazie a un supporto logistico efficiente».

Mercati in evoluzione e nuove opportunità

Il report evidenzia un cambiamento nelle geografie dell’export. Se alcuni mercati storici mostrano segnali di incertezza, si affacciano con forza nuove destinazioni: India, Brasile, Arabia Saudita, Messico, Emirati Arabi Uniti, Cina, Turchia e Grecia si confermano aree in rapido sviluppo e di grande interesse per il Made in Italy.

Per le imprese italiane, ciò implica la necessità di adattarsi a regole commerciali diverse, infrastrutture non sempre paragonabili a quelle europee e condizioni di mercato in continua trasformazione. In questo scenario, la logistica si configura come un fattore critico di successo.

«Oggi la logistica non è solo velocità di consegna», continua Luca Bassini. «È competenza normativa, capacità di gestire dogane complesse, presenza sul territorio e strumenti digitali che rendono più semplice un processo altrimenti frammentato».

ISTAT: segnali contrastanti, ma un saldo positivo

L’analisi ISTAT per il trimestre maggio-luglio 2025 racconta una fase complessa che vede su base trimestrale l’export che segna un calo dell’1,5%, mentre l’import diminuisce dell’1,8%.

Tuttavia, il mese di luglio ha rappresentato un punto di svolta: le esportazioni italiane hanno visto una crescita pari al 7,3% in valore e del 6,9% in volume rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un’accelerazione significativa nei mercati extra-UE (+9,9%).

L’import, in aumento del 6,1% in valore, è stato trainato soprattutto da energia e materie prime provenienti dall’estero. Infine, il saldo commerciale a luglio si è attestato sui 7,9 miliardi di euro, superiore ai 6,8 miliardi che erano stati rilevati nello stesso mese del 2024.

A sostenere la crescita dell’export sono stati in particolare i mezzi di trasporto (esclusi gli autoveicoli), che hanno segnato un aumento del 45,6%.

A seguire il comparto farmaceutico e chimico-medicinale con un aumento rilevato pari al 28,5%, i metalli di base e i prodotti in metallo che hanno visto una crescita del 7,0% e il settore agroalimentare con un aumento del 6,1%) andando a confermare l’interesse dagli acquirenti internazionali per il settore alimentare italiano.

In calo invece gli autoveicoli e gli apparecchi elettrici, due comparti che riflettono le difficoltà di una fase di transizione tecnologica e di domanda incerta.

PMI e logistica: una partnership decisiva

Uno degli elementi più significativi emersi dall’analisi riguarda il supporto offerto da DHL Express alle PMI italiane, che rappresentano la maggior parte delle aziende esportatrici. Nel solo 2024, l’azienda ha lavorato con oltre 80.000 imprese, accompagnandole nella gestione delle spedizioni internazionali.

La complessità delle procedure è testimoniata da un dato: ogni anno DHL Express elabora circa 14 milioni di dichiarazioni doganali. Un’attività che richiede aggiornamento costante, conoscenza delle normative e strumenti digitali in grado di ridurre tempi e rischi per le imprese.

«Le PMI italiane hanno un grande potenziale, ma spesso non dispongono di risorse interne dedicate all’internazionalizzazione», sottolinea Luca Bassini, CFO di DHL Express. «La nostra funzione è quella di essere non solo trasportatori, ma partner in grado di garantire sicurezza, tempi certi e un know-how maturato in decenni di attività globale».

Luca Bassini CFO DHL Express: la logistica leva competitiva dell’export

Il contesto internazionale è segnato da tensioni geopolitiche, riallineamenti delle catene di fornitura e crescente instabilità economica. In questo scenario, la logistica assume un ruolo nuovo: da attività di supporto diventa una leva strategica per la competitività.

L’infrastruttura internazionale di DHL Express, unita all’esperienza doganale e alle piattaforme digitali per la gestione delle spedizioni, consente alle imprese italiane non solo di esportare, ma di radicarsi nei mercati più promettenti.

Secondo Luca Bassini, questo significa «trasformare la logistica in un asset competitivo vero e proprio, che permette al Made in Italy di non fermarsi al semplice atto di spedire, ma di costruire relazioni stabili e durature con i mercati internazionali».

Il valore di questo approccio non riguarda soltanto i singoli settori produttivi, ma l’intero sistema economico nazionale. Sostenere le esportazioni con infrastrutture affidabili e competenze globali significa rendere l’Italia più resiliente alle oscillazioni dei mercati e più capace di cogliere le opportunità dei nuovi poli di crescita. (nota stampa).