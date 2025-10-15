Manfredonia, approvato l’emendamento sul principio di sostenibilità nello Statuto comunale

MANFREDONIA – Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato un emendamento allo Statuto comunale che introduce ufficialmente il principio di sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale come riferimento fondamentale per l’azione amministrativa. La proposta, avanzata da Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra, mira a rendere la sostenibilità un criterio guida per tutte le decisioni politiche e amministrative future, ponendo le basi per un modello di sviluppo più responsabile e attento al territorio.

“Da oggi – si legge nella nota della portavoce provinciale di Europa Verde e candidata di AVS – le amministrazioni avranno l’obbligo di declinare ogni atto amministrativo nel rispetto di questo principio. È un passo importante nella lotta contro l’emergenza climatica e nella promozione della transizione ecologica, con le energie rinnovabili come pilastro strategico.”

La promotrice dell’emendamento sottolinea come l’approvazione rappresenti non solo un traguardo politico, ma anche un impegno morale verso le nuove generazioni: “Abbiamo dato voce alla natura e ai futuri cittadini di questo territorio. Continuerò a vigilare affinché i Comuni e la Provincia adottino politiche di sviluppo sostenibile concrete e coerenti.”

Un richiamo, infine, alla sua formazione scout: “Baden Powell diceva: ‘Procurate di lasciare il mondo migliore di come lo avete trovato’. Questa è la vera essenza della sostenibilità: un patto intergenerazionale che dobbiamo mantenere e onorare ogni giorno.”

Con questa modifica statutaria, Manfredonia si candida a diventare un laboratorio locale di buone pratiche ambientali, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e con una visione di territorio capace di coniugare tutela ambientale e crescita sostenibile.