Manfredonia celebra Enrico Berlinguer: le figlie Laura e Bianca per inaugurazione murale 

Sarà una giornata di memoria e partecipazione civile quella di sabato 18 ottobre 2025, quando la città di Manfredonia renderà omaggio a Enrico Berlinguer, figura simbolo della politica italiana del Novecento, con l’inaugurazione di un murale dedicato all’ex segretario del Partito Comunista Italiano.

L’opera, realizzata in viale Enrico Berlinguer, vuole essere un segno tangibile di riconoscenza e riflessione collettiva sui valori che il leader comunista ha rappresentato: onestà, impegno e senso delle istituzioni.

Le figlie del leader, Laura e Bianca Berlinguer, ospiti d’onore

A rendere ancora più intenso e significativo l’evento sarà la presenza delle figlie di Enrico Berlinguer, Laura e Bianca, che parteciperanno alla cerimonia di scopertura della targa commemorativa apposta sul murale. La loro partecipazione testimonia l’affetto e la gratitudine che la città di Manfredonia nutre nei confronti di una figura che ha segnato profondamente la storia politica e morale del Paese.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, il programma proseguirà presso il Teatro “Lucio Dalla”, dove si terrà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. L’iniziativa offrirà momenti di confronto e riflessione sul pensiero di Berlinguer, con interventi e testimonianze che metteranno in luce la sua eredità etica e politica, ancora oggi di grande attualità.

“Un segno nella memoria collettiva”

«Questo murale nasce dal desiderio di incidere nella memoria della città i valori civili e morali che Enrico Berlinguer ha rappresentato – ha dichiarato Angelo Riccardi –. Siamo onorati della presenza di Laura e Bianca Berlinguer e dell’attenzione che la comunità sta dimostrando verso questa iniziativa».

Memoria storica e impegno civile

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria storica e civile promosso dal Comune di Manfredonia, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’attualità del messaggio politico e umano di Berlinguer: l’etica della responsabilità, la partecipazione e il rispetto delle istituzioni.

Appuntamento: sabato 18 ottobre 2025, ore 18:00 – Viale Enrico Berlinguer, Manfredonia.

A cura di Giovanna Tambo.