INCLUSIONE // Foggia celebra il Disability Pride: una giornata per l’inclusione e l’accessibilità
15 Ottobre 2025 - ore  11:01

RUBATA // Foggia: auto rubata con la ‘spintarella’ al Policlinico Riuniti
15 Ottobre 2025 - ore  10:43

Home // Cronaca // Manfredonia, furto d'auto a un massofisioterapista non vedente: "Restituitela, fate un gesto di umanità"

FURTO Manfredonia, furto d’auto a un massofisioterapista non vedente: “Restituitela, fate un gesto di umanità”

L’episodio, avvenuto tra sabato e domenica scorsi, ha destato grande sconcerto e solidarietà tra i colleghi e i cittadini di Manfredonia, che si sono stretti attorno al professionista.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia (FG) – Un gesto vile ha colpito nella notte tra sabato e domenica scorsi un operatore sanitario dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia. A essere vittima del furto è un massofisioterapista non vedente, con impianto cocleare a entrambe le orecchie, che da anni presta servizio con dedizione e professionalità presso la struttura sanitaria locale.

L’uomo, che quotidianamente viene accompagnato al lavoro, ha scoperto all’alba di domenica che la propria automobile – una Fiat Panda grigia, – era sparita dal posto auto riservato sotto la sua abitazione, dove si trovava regolarmente parcheggiata con contrassegno per disabili ben visibile.

A lanciare l’appello è un’operatrice socio-sanitaria e collega della vittima: “Vorrei fare un appello affinché l’auto venga restituita. Se c’è ancora un po’ di umanità in chi ha commesso questo errore, è il momento di tirarla fuori. Il mio collega è una persona che, nonostante le difficoltà, ogni giorno lavora con passione e professionalità per aiutare gli altri”.

L’episodio, avvenuto tra sabato e domenica scorsi, ha destato grande sconcerto e solidarietà tra i colleghi e i cittadini di Manfredonia, che si sono stretti attorno al professionista.

Chiunque avesse informazioni utili può segnalarle alle forze dell’ordine, già allertate per il furto.

