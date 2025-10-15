Manfredonia (FG) – Un gesto vile ha colpito nella notte tra sabato e domenica scorsi un operatore sanitario dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia. A essere vittima del furto è un massofisioterapista non vedente, con impianto cocleare a entrambe le orecchie, che da anni presta servizio con dedizione e professionalità presso la struttura sanitaria locale.

L’uomo, che quotidianamente viene accompagnato al lavoro, ha scoperto all’alba di domenica che la propria automobile – una Fiat Panda grigia, – era sparita dal posto auto riservato sotto la sua abitazione, dove si trovava regolarmente parcheggiata con contrassegno per disabili ben visibile.

A lanciare l’appello è un’operatrice socio-sanitaria e collega della vittima: “Vorrei fare un appello affinché l’auto venga restituita. Se c’è ancora un po’ di umanità in chi ha commesso questo errore, è il momento di tirarla fuori. Il mio collega è una persona che, nonostante le difficoltà, ogni giorno lavora con passione e professionalità per aiutare gli altri”.

L’episodio, avvenuto tra sabato e domenica scorsi, ha destato grande sconcerto e solidarietà tra i colleghi e i cittadini di Manfredonia, che si sono stretti attorno al professionista.

Chiunque avesse informazioni utili può segnalarle alle forze dell’ordine, già allertate per il furto.