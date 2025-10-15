Il movimento civico Città Protagonista di Manfredonia ufficializza il proprio sostegno ad Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia, e annuncia la candidatura del consigliere comunale Libero Palumbo nella lista civica “Decaro Presidente” in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

La decisione – spiegano dal movimento fondato nel 2017 dal prof. Antonio Prencipe e dallo stesso Palumbo – rappresenta “il naturale approdo di un percorso di cittadinanza attiva, nato per restituire voce ai cittadini e superare le logiche dei partiti tradizionali”. «La nostra storia è quella di chi ha scelto di non sottostare più a decisioni calate dall’alto – dichiarano da Città Protagonista – ma di mettere al centro la partecipazione, la trasparenza e la libertà. Vogliamo una politica che torni ad essere servizio e non privilegio».

Negli anni, il movimento civico ha portato avanti battaglie “scomode e controcorrenti”, difendendo l’interesse collettivo e denunciando storture amministrative, sempre con un approccio costruttivo e coerente. Un percorso che oggi trova continuità nell’adesione al progetto politico di Decaro, illustrato lo scorso 5 ottobre alla Fiera del Levante di Bari, durante un evento pubblico dedicato alla costruzione partecipata del programma per la Puglia.

La presenza di Libero Palumbo all’incontro ha confermato la piena sintonia tra il movimento manfredoniano e la visione civica di Decaro, che punta su una Regione più vicina ai cittadini, capace di ascoltare, dialogare e proporre soluzioni concrete. «Crediamo – prosegue la nota – che il futuro della Puglia non debba essere scritto da pochi, ma costruito dal protagonismo di tutti. Il nostro territorio, spesso dimenticato dai potenti di turno, deve tornare ad essere rispettato e valorizzato».

Con la candidatura di Libero Palumbo, Città Protagonista intende portare a Bari la voce dei cittadini di Manfredonia e della Capitanata, riaffermando un’idea di politica fondata su partecipazione, autonomia e impegno civico.