Manfredonia, la Giunta approva il progetto per la nuova scuola dell’infanzia “Parco Pellegrino”

Manfredonia, 14 ottobre 2025. Un investimento da oltre 1,7 milioni di euro per una scuola moderna, sicura e sostenibile: la Giunta comunale di Manfredonia, guidata dal sindaco Domenico La Marca, ha approvato nella seduta del 13 ottobre 2025 la candidatura del progetto esecutivo per la nuova scuola dell’infanzia “Parco Pellegrino”. L’intervento sarà candidato al Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, nell’ambito della Priorità 6 “Istruzione e Formazione” – Azione 6.1, dedicata al potenziamento delle infrastrutture educative.

La delibera, approvata all’unanimità (n. 209/2025), segna un passo fondamentale verso la ricostruzione completa dell’attuale edificio scolastico di via Parco Pellegrino, ormai inadeguato alle norme di sicurezza e alle esigenze educative contemporanee.

Un progetto che guarda al futuro

Il progetto comunale prevede la demolizione e ricostruzione in sito dell’edificio, mantenendo la volumetria originaria ma introducendo standard tecnologici e ambientali d’avanguardia.

L’obiettivo è creare una scuola dell’infanzia sicura, energeticamente efficiente e pienamente accessibile, in grado di offrire ambienti moderni, sostenibili e funzionali alla didattica e al benessere dei bambini.

Come previsto dal bando regionale, gli interventi ammissibili riguardano la messa in sicurezza sismica, l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento antincendio.

La nuova struttura, oltre a garantire la piena agibilità e il rispetto delle norme più recenti del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), sarà realizzata secondo i criteri del Protocollo ITACA, che misura la sostenibilità ambientale degli edifici pubblici.

L’investimento: oltre 1,7 milioni di euro

Il progetto, identificato dal CUP J31I25000390002, ha un importo complessivo candidato a finanziamento di 1.705.430 euro.

Come evidenziato nel quadro economico (pagine 4-7 del documento), la spesa è articolata in:

1.310.000 euro per lavori e aree esterne, comprensivi di costi di sicurezza e manodopera (oltre 416.000 euro complessivi);

circa 138.000 euro per IVA e oneri tecnici;

oltre 111.000 euro per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudi;

circa 69.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, comprese le spese per imprevisti, incentivi e aggiornamenti catastali.

Il progetto è stato predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, diretto dall’architetto Michele Prencipe, e redatto dal gruppo tecnico comunale coordinato dal RUP ingegnere Giampio Giuliani, con la collaborazione di Francesco Palmieri, Raffaele Vitale, Ada Palmieri, Pompea Talamo e Biagio Di Iasio.

Dalla Regione Puglia il sostegno per l’edilizia scolastica

L’iniziativa rientra nel bando regionale pubblicato con atto dirigenziale n. 351 del 23 maggio 2025, che mette a disposizione 56 milioni di euro per interventi di riqualificazione o costruzione di scuole primarie, secondarie e dell’infanzia. Le proposte ammesse devono essere validate nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica e puntare a colmare gli squilibri territoriali e sociali, riducendo la dispersione scolastica e migliorando l’accesso a servizi educativi di qualità.

In base al bando, ciascun Comune beneficiario dovrà bandire la gara d’appalto entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, pena la revoca automatica del finanziamento.

Con questa delibera, Manfredonia si candida dunque a intercettare risorse fondamentali per l’ammodernamento della propria rete scolastica.

Il progetto “Parco Pellegrino” è stato verificato e validato ai sensi dell’articolo 42 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici dal nucleo di verifica della CUC del Tavoliere, composto dall’ing. Biagio Di Iasio e dall’arch. Ada Palmieri. La Giunta ha inoltre dato mandato al Settore Lavori Pubblici di procedere con la candidatura formale entro il termine del 15 ottobre 2025 e ha dichiarato la delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

Il progetto sarà inserito nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e successivamente portato all’approvazione del Consiglio Comunale. Tutti gli atti sono corredati dai pareri tecnici e contabili favorevoli dei responsabili di settore, a garanzia della piena regolarità amministrativa e finanziaria.

A cura di Michele Solatia.