Manfredonia verso l’Ecomuseo del Mare e delle Zone Umide: il terzo workshop di co-progettazione Manfredonia

Ultimo appuntamento per la costruzione partecipata dell’Ecomuseo del Mare e delle Zone Umide di Manfredonia. Mercoledì 15 ottobre, dalle 16.30 alle 20.00, la Sala delle Vetrate del Comune ospiterà il terzo e conclusivo workshop di co-progettazione, un incontro che segna una tappa decisiva nel percorso di nascita di un nuovo strumento culturale e territoriale condiviso con la cittadinanza, le istituzioni e le realtà associative del territorio.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del percorso regionale di valorizzazione degli ecomusei pugliesi, mira a definire le linee guida per il modello di governance dell’Ecomuseo, un organismo che avrà il compito di tutelare e raccontare la memoria, il paesaggio e l’identità delle comunità costiere e delle zone umide che circondano Manfredonia.

Un modello partecipato per il futuro del territorio

L’incontro di mercoledì non sarà soltanto una chiusura simbolica del ciclo di workshop, ma un momento concreto di confronto per stabilire indirizzi e raccomandazioni operative sul funzionamento dell’Ecomuseo. Al centro del dibattito, la definizione di tre elementi fondamentali per la governance:

Il Comitato di Indirizzo, un organo di regia snello e operativo, formato da un numero limitato di membri rappresentativi delle funzioni chiave della rete ecomuseale. Il suo compito sarà quello di individuare le linee strategiche annuali e di garantire il necessario raccordo tra istituzioni, associazioni e cittadini.

L’Assemblea dei Partner, l’organo plenario e democratico dell’Ecomuseo, a cui potranno aderire tutti gli stakeholder che sottoscrivono il “patto ecomuseale”. L’assemblea avrà funzioni di indirizzo collettivo, approvando il programma delle attività, condividendo progetti, idee e buone pratiche per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Gli strumenti di coordinamento operativo, necessari a tradurre in azioni concrete le linee strategiche e i progetti condivisi. Elementi fondamentali per garantire continuità e efficacia nel tempo a un progetto che intende crescere con e per la comunità.

Un confronto aperto e inclusivo

Il workshop vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del mondo ecomuseale pugliese. Interverranno Vincenzo Lasorella, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia; Anna Maria Candela, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali; e Silvana Errico, presidente della Consulta degli Ecomusei di Puglia e sindaca di San Vito dei Normanni, una delle esperienze più consolidate nel panorama regionale.

A coordinare i lavori sarà l’architetto Fedele Congedo, esperto di processi partecipativi e di governance aperta, che guiderà i partecipanti in un confronto strutturato e collaborativo volto a costruire una visione comune del futuro Ecomuseo.

Un patto tra comunità, natura e memoria

L’Ecomuseo del Mare e delle Zone Umide di Manfredonia nasce come spazio di narrazione collettiva e di educazione ambientale, con l’obiettivo di valorizzare il legame profondo tra la comunità e il suo paesaggio: dalle saline alle zone umide, dal porto ai quartieri marinari, fino ai luoghi della memoria e delle tradizioni legate al mare.

La prospettiva è quella di un “museo diffuso”, capace di unire le dimensioni della tutela ambientale e culturale, del turismo sostenibile e della partecipazione civica. Un laboratorio permanente in cui cittadini, scuole, associazioni, enti pubblici e operatori privati potranno contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale locale.

Un percorso condiviso che guarda avanti

Questo terzo workshop conclude una fase di ascolto e co-progettazione che ha visto, nei precedenti incontri, la partecipazione attiva di decine di soggetti locali: operatori culturali, ambientalisti, associazioni, comitati di quartiere, guide turistiche, esperti e cittadini. Tutti accomunati dall’intento di costruire un progetto condiviso che metta al centro il mare e la laguna come simboli identitari e risorse strategiche per lo sviluppo sostenibile di Manfredonia.

Al termine dell’incontro saranno raccolte le proposte finali per la costituzione del modello di governance e per la definizione del “patto ecomuseale”, documento fondativo che sancirà l’impegno comune verso una gestione partecipata, trasparente e inclusiva del nuovo Ecomuseo.

A cura di Michele Solatia.