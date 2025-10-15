Manovra da 18 miliardi: taglio dell’Irpef e incentivi ai salari

Prende forma la Legge di Bilancio 2025, che metterà in campo interventi per circa 18 miliardi di euro, due in più rispetto alle stime iniziali. A finanziare parte della manovra saranno banche e assicurazioni, chiamate a contribuire per circa 4,5 miliardi di euro. Tra le misure principali figurano la riduzione della seconda aliquota Irpef, il sostegno ai salari, la proroga dei bonus edilizi e una revisione dell’Isee che escluderà la prima casa dal calcolo del reddito familiare.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto al Forum di Coldiretti dopo il Consiglio dei Ministri, ha illustrato le linee guida del provvedimento, precisando che il testo definitivo sarà approvato venerdì, in un nuovo Consiglio dei Ministri. “La prospettiva è abbastanza delineata”, ha spiegato Giorgetti, sottolineando l’impegno del governo nel sostenere il potere d’acquisto di famiglie e imprese e nel garantire al contempo la sostenibilità della finanza pubblica.

Tra le misure più attese, il taglio di due punti della seconda aliquota Irpef. Resta però da definire la fascia di reddito coinvolta: attualmente lo scaglione arriva a 50mila euro, ma Forza Italia chiede di elevarlo a 60mila. In materia fiscale, il governo punta inoltre a una “pace fiscale light” che riguarderà i redditi del 2023, escludendo chi non ha mai presentato dichiarazioni.

Capitolo pensioni: nella manovra saranno inserite anche misure legate all’aspettativa di vita e al rinnovo dei contratti collettivi, per cui il ministro ha annunciato “un incentivo forte”. Restano da definire gli ultimi dettagli della trattativa con le banche, che hanno espresso contrarietà a nuove tasse straordinarie, preferendo proseguire nella formula dei contributi poliennali già adottata lo scorso anno.

Le risorse saranno distribuite tra diversi settori strategici: 2,4 miliardi per la sanità, 2 miliardi per l’adeguamento dei salari al costo della vita, 3,5 miliardi per le famiglie in tre anni, con una rimodulazione dell’Isee. Alle imprese andranno 4 miliardi in tre anni, grazie al ritorno del superammortamento, ai crediti d’imposta per le Zes e al rafforzamento della Nuova Sabatini.

Infine, è confermata la proroga della plastic tax e della sugar tax fino al 2026, una misura accolta con favore da Forza Italia, che la definisce “una nostra battaglia vinta”.

Il Documento programmatico di bilancio dovrà essere inviato entro il 15 ottobre a Bruxelles, come previsto dalle scadenze europee, mentre il governo si prepara agli ultimi ritocchi di una manovra che punta a sostenere crescita, lavoro e famiglie senza compromettere gli equilibri dei conti pubblici.

