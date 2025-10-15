Edizione n° 5854

BALLON D'ESSAI

STARACE // PNRR, persi 114 milioni destinati al superamento dei ghetti in Capitanata: “Una delle pagine più nere della gestione dei fondi pubblici”
14 Ottobre 2025 - ore  14:17

CALEMBOUR

BANCOMAT // Biccari, esplosione all’alba: fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese
14 Ottobre 2025 - ore  09:59

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // San Giovanni Rotondo–Foggia: pendolari stipati e autobus oltre il limite consentito. “Come sardine! E’ assurdo”

San Giovanni Rotondo–Foggia: pendolari stipati e autobus oltre il limite consentito. “Come sardine! E’ assurdo”

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Stato news //

FOGGIA – Ogni giorno decine di pendolari affrontano il viaggio da San Giovanni Rotondo a Foggia in condizioni sempre più difficili.

Lo segnalano alcuni cittadini a StatoQuotidiano.it

“La corsa delle 6.55 in direzione Foggia, utilizzata da lavoratori e studenti, registra abitualmente almeno dieci persone costrette a restare in piedi per mancanza di posti a sedere.”

La situazione peggiora nel tragitto inverso: “la corsa delle 17.35 da Foggia a San Giovanni Rotondo supera spesso i limiti di capienza previsti dal regolamento interno affisso negli stessi autobus, che consente un massimo di venti passeggeri in piedi. Un numero che, su un percorso extraurbano di oltre 45 chilometri, appare già di per sé discutibile.”

Non si tratta di un caso isolato. San Giovanni Rotondo, città di forte richiamo turistico e religioso, è anche sede di importanti strutture sanitarie e universitarie, generando un costante flusso di viaggiatori che il servizio di trasporto pubblico sembra non riuscire più ad assorbire. Dopo segnalazioni e raccolte di firme, alcuni amministratori locali erano riusciti a ottenere, in via sperimentale, corse aggiuntive nel periodo immediatamente precedente le festività natalizie del 2024.

Tuttavia, l’intervento si era limitato a una quindicina di giorni, senza garantire una soluzione strutturale al problema. La criticità è testimoniata da diversi episodi recenti: il 14 ottobre, intorno alle 18.10, alcuni lavoratori non sono riusciti a salire a bordo dell’autobus a causa del sovraffollamento, ed hanno dovuto attendere la corsa successiva delle 18.50.

Le immagini e le testimonianze raccolte dimostrano che il disagio dei pendolari è tutt’altro che risolto. I cittadini chiedono “un potenziamento stabile delle corse e mezzi adeguati alla reale domanda di trasporto, affinché viaggiare per lavoro o studio non diventi ogni giorno una prova di resistenza”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.