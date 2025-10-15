San Giovanni Rotondo–Foggia: pendolari stipati e autobus oltre il limite consentito. “Come sardine! E’ assurdo”

FOGGIA – Ogni giorno decine di pendolari affrontano il viaggio da San Giovanni Rotondo a Foggia in condizioni sempre più difficili.

Lo segnalano alcuni cittadini a StatoQuotidiano.it

“La corsa delle 6.55 in direzione Foggia, utilizzata da lavoratori e studenti, registra abitualmente almeno dieci persone costrette a restare in piedi per mancanza di posti a sedere.”

La situazione peggiora nel tragitto inverso: “la corsa delle 17.35 da Foggia a San Giovanni Rotondo supera spesso i limiti di capienza previsti dal regolamento interno affisso negli stessi autobus, che consente un massimo di venti passeggeri in piedi. Un numero che, su un percorso extraurbano di oltre 45 chilometri, appare già di per sé discutibile.”

Non si tratta di un caso isolato. San Giovanni Rotondo, città di forte richiamo turistico e religioso, è anche sede di importanti strutture sanitarie e universitarie, generando un costante flusso di viaggiatori che il servizio di trasporto pubblico sembra non riuscire più ad assorbire. Dopo segnalazioni e raccolte di firme, alcuni amministratori locali erano riusciti a ottenere, in via sperimentale, corse aggiuntive nel periodo immediatamente precedente le festività natalizie del 2024.

Tuttavia, l’intervento si era limitato a una quindicina di giorni, senza garantire una soluzione strutturale al problema. La criticità è testimoniata da diversi episodi recenti: il 14 ottobre, intorno alle 18.10, alcuni lavoratori non sono riusciti a salire a bordo dell’autobus a causa del sovraffollamento, ed hanno dovuto attendere la corsa successiva delle 18.50.

Le immagini e le testimonianze raccolte dimostrano che il disagio dei pendolari è tutt’altro che risolto. I cittadini chiedono “un potenziamento stabile delle corse e mezzi adeguati alla reale domanda di trasporto, affinché viaggiare per lavoro o studio non diventi ogni giorno una prova di resistenza”.