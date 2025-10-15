Edizione n° 5855

Home // Cronaca // Scontro Calenda-Cattaneo finisce in tribunale: botta e risposta su bollette e bonus

TRIBUNALE Scontro Calenda-Cattaneo finisce in tribunale: botta e risposta su bollette e bonus

Nuove scintille tra Carlo Calenda, leader di Azione, e Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, sfociano in una battaglia legale

Scontro Calenda-Cattaneo finisce in tribunale: botta e risposta su bollette e bonus

Scontro Calenda-Cattaneo - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

Nuove scintille tra Carlo Calenda, leader di Azione, e Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, sfociano in una battaglia legale. Al centro del contendere, un acceso dibattito sul costo dell’energia e sulla gestione della distribuzione elettrica.

Calenda ha attaccato Cattaneo a margine del Forum di Coldiretti: “Con Enel Distribuzione, pagata dai cittadini tramite le bollette, si realizzano utili elevati e bonus extra. Ho dovuto ricordargli che può fare queste operazioni, ma almeno deve stare zitto, perché sono soldi degli italiani“. Il leader di Azione ha inoltre sottolineato come i contrasti tra i due risalgano al periodo in cui Cattaneo guidava Tim, evidenziando divergenze su bandi e regole europee.

Secca la replica del manager: “Io ho da lavorare, ognuno deve fare il suo. Vai a lavorare, lazzarone!“.

Matteo Richetti, capogruppo di Azione, ha definito l’insulto “del tutto inaccettabile“, chiedendo scuse da parte di Cattaneo e intervento del Governo sulle obiezioni sollevate da Calenda riguardo all’aumento dei costi delle bollette.

Cattaneo ha risposto che Calenda “dice cose false” e che i dettagli sull’operato di Enel saranno ora oggetto di una causa in tribunale da svariati milioni di euro, con l’impegno che eventuali risarcimenti vengano devoluti per ridurre il costo dell’energia ai consumatori.

Lo scontro conferma un clima di tensione persistente tra politico e manager, tra vecchi dissapori e accuse reciproche che ora approdano in sede giudiziaria.

Lo riporta ansa.it.

