Legge Stabilità: Ue, rischiate sforamento; MeF: no problem

(ansa) BRUXELLES – La bozza di Legge di Stabilità analizzata da Bruxelles mette l’Italia a rischio di “non rispetto delle regole su deficit contenute nel Patto di stabilità”: questa l’opinione della Commissione che mette l’Italia nel gruppo dei Paesi a più alto rischio di sforamento dei parametri.

Niente flessibilità sugli investimenti, il cosiddetto ‘bonus Ue’ che aveva chiesto l’Italia, perché il debito italiano è troppo alto: “L’Italia non ha accesso alla clausola per gli investimenti perché il debito non si è evoluto in modo favorevole”: lo ha deciso la Commissione Ue dopo aver analizzato la Legge di Stabilità. La Legge di Stabilità dell’Italia “evidenzia progressi limitati” sulle raccomandazioni sulle riforme strutturali fatte dal Consiglio a maggio scorso: così la Commissione Ue nella sua analisi sulla bozza di legge.

La Commissione europea “conta molto” sugli impegni presi dal Governo italiano in particolare “sulla spending review portata avanti da Carlo Cottarelli”. Lo ha detto il vicepresidente Olli Rehn parlando della situazione italiana. “E’ importante che la spending review in Italia dia risultati già nel 2014 perché porterà ad una riduzione del debito e quindi a rispettare le regole Ue che porteranno a beneficiare della clausola per investimenti”: ha detto sottolineato Rehn. “L’Italia deve fare sufficienti progressi verso l’obiettivo di medio termine (pareggio di bilancio, ndr), riducendo il debito l’anno prossimo assicurando un aggiustamento strutturale di almeno 0,5% del pil”.