Gran Sasso, ricerche, immagine d'archivio, ph: nanopress

Bari – RITROVATI stamani i corpi dei 2 militari pugliesi dispersi sul Gran Sasso dopo essere partiti ieri mattina per un’escursione da Campo Imperatore. Da raccolta dati, i due militari sarebbero scivolati su una lastra di ghiaccio finendo a circa 2100 metri di quota sul Corno Grande. Le vittime sono Giovanni De Giorgi, 26 anni, di Galatina (Lecce) e Massimiliano Cassa (28) di Corato (Bari). “Le squadre di soccorso a terra hanno predisposto i corpi per l’imbarco sull’elicottero, ma il forte vento impedisce l’uso del verricello”. Redazione Stato Gran Sasso, morti due militari pugliesi, i nomi ultima modifica: da

