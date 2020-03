Parco del Gargano, proposta approvazione consuntivo (DATI)

Monte Sant’Angelo – CON recente determina, proposta l’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti dell’Ente. Emerso un avanzo di amministrazione pari a 10.620.393,07 euro, residui attivi per 2.449.462,59 euro, residui passivi pari a -6.209.874,17 euro.

Di seguito il quadro riassuntivo della gestione finanziaria.



ATTO INTEGRALE

ATTO N.498 del 06.11.14_12900_4052 Consuntivo 2013

Proposta applicazione avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2013

Rideterminazione fondo unico di Ente per il trattamento economico accessorio del personale dipendente anno 2014