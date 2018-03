VAR, match in streaming e scommesse digitali: il punto sulle novità della Serie A

Di:

Il campionato di calcio è iniziato solamente da un paio di mesi, eppure, mentre la classifica della Serie A inizia già ad evidenziare la grandi favorite di questa stagione, fuori dal rettangolo di gioco si accendono intensi dibattiti e si profilano nuove entusiasmanti possibilità per i tifosi.

La stagione calcistica 2017/18 culminerà la prossima estate con l’imperdibile appuntamento con il Campionato mondiale di calcio, ma il grande impegno che potrebbe attendere la nazionale azzurra tra qualche mese non ha certo scalfito il sentimento di rivalità tra le big del calcio tricolore, anzi, le prime giornate della Serie A hanno già regalato diversi match avvincenti e combattutissimi fino all’ultimo minuto di gioco.

In campionato, per la prima volta da diversi anni a questa parte, la Juventus vede seriamente minacciato il suo titolo di Campione d’Italia dalle ottime performance di un Napoli in stato di grazia.

Le novità, tuttavia, non riguardano solo i movimenti in classifica: la Serie A 2017/18 sarà ricordata come quella del debutto ufficiale della moviola in campo, sotto forma della cosiddetta VAR. L’acronimo, che sta per Video Assistant Referre, si riferisce alla tecnologia messa a disposizione degli assistenti di gara e dell’arbitro, che in caso di azioni sospette che hanno portato a gol, assegnazioni di calci di rigore, ammonizioni od espulsioni, possono usufruire di replay (da varie angolazioni) dell’episodio incriminato. Gli assistenti si limitano solo a segnalare al direttore di gara la possibilità di un errore di arbitraggio: è sempre quest’ultimo a stabilire il verdetto finale.

In più, va sottolineato che il ricorso alla VAR non può essere in nessun caso sollecitato da una delle due squadre.

Il debutto della VAR non è certo passato inosservato: in queste settimane commenti positivi e aspre critiche si sono sprecati, rendendo come al solito infuocato il dibattito calcistico.

Ad oggi, la VAR ha dimostrato di essere uno strumento dalle grandi potenzialità: sono già diversi, in effetti, gli episodi in cui il ricorso alla moviola è stato determinante per la decisione finale dell’arbitro. Tra i primissimi, possiamo ricordare Juventus – Cagliari della prima giornata di campionato, quando su segnalazione degli assistenti di gara veniva assegnato un calcio di rigore alla compagine rossoblu. Difficile ignorare il punto di vista di chi vede realizzarsi il timore di partite sempre meno dinamiche, perché rallentate dai continui stop del direttore di gara: qualcosa del genere è già successo, ad esempio nel caso di Spal – Udinese, giocata nella seconda giornata. Le continue interruzioni del gioco, in quell’occasione, non hanno mancato di causare le ire degli spettatori.

Che le nuove tecnologie e il web stiano pian piano rivoluzionando il volto del grande calcio è ormai un dato di fatto: se la VAR cambia le carte in tavola (o per meglio dire in campo), cresce sempre più l’esercito dei tifosi che abbondano le tradizioni di un tempo, dando l’addio agli abbonamenti per la Pay TV e alla vecchia schedina e optando per streaming online e giocate via app.

Smartphone e tablet hanno abituato il pubblico ad avere sempre a portata di “tap” news, informazioni e intrattenimento e così anche i big del betting sportivo si sono organizzati per rendere sempre più smart la loro offerta.

Persino le realtà storiche come SNAI oggi puntano a rispondere alle nuove esigenze dei tifosi, ad esempio con l’interessante possibilità di seguire in diretta streaming tutte le partite del campionato italiano (Serie A, Serie B e Lega Pro), senza alcun tipo di abbonamento, ma semplicemente registrando un’utenza su SNAI.it e attivando un conto gioco.

Le scommesse online sulla Serie A, già da qualche anno trend in forte crescita nel mondo del betting, stanno conoscendo un successo sempre maggiore, merito di vari fattori: i portali come SNAI.it presentano un’offerta ricchissima e sempre più interattiva e, in più, alla semplicità delle interfacce grafiche uniscono strumenti di controllo e regolazione che tutelano gli utenti, garantendo un intrattenimento sicuro e scoraggiando i comportamenti poco equilibrati.

Non solo web, ma anche e soprattutto app: per consultare le quote sul sito del bookmaker oggi basta qualche tocco sullo schermo del telefono. A diventare particolarmente avvincenti sono le puntate con la formula live: gli appassionati possono seguire in diretta i grandi match e tentare la fortuna cercando di prevedere quale squadra sarà in vantaggio ad un determinato minuto di gioco (Esito 1×2 al minuto) oppure il numero totale di gol segnati fino ad un dato momento (Under/Over al minuto).

Inutile dire che poter seguire le gesta della propria squadra del cuore ovunque ci si trovi aggiungendo il brivido di una puntata rappresenta una piccola grande rivoluzione per tutti gli appassionati del grande calcio nazionale ed internazionale.

Quel che è certo è che pronosticare l’esito del campionato di Serie A quest’anno sarà tutt’altro che facile: a sorpresa, gli equilibri che sembravano essersi cementificati nelle passate stagioni vengono messi in discussione e per alcuni club reduci da annate sfortunate sembrerebbe essere arrivato il momento della svolta.

Grande protagonista delle prime giornate di campionato è stato il Napoli. I partenopei di Maurizio Sarri si sono imposti collezionando un’impressionante serie di vittorie, tra cui quelle particolarmente brillanti sull’Atalanta, sul Bologna e sulla Lazio di Simone Inzaghi, altro club forte di un inizio stagione entusiasmante.

Insigne, Mertens e Callejon: il trio d’attacco schierato da Sarri si è dimostrato inarrestabile in queste prime gare, tornando a far sognare ai tifosi azzurri l’attesissima conquista del terzo Scudetto della squadra.

Buone notizie anche in casa Inter: dopo l’addio alla panchina della Roma, l’arrivo del nuovo tecnico Luciano Spalletti sembrerebbe aver portato la ventata di novità di cui il club nerazzurro era in attesa ormai da diversi stagioni. Le ottime prove contro la Fiorentina e la Roma e la vittoria sul Milan nel derby meneghino confermano anche due acquisti senza dubbio azzeccati: quello del centrocampista uruguaiano Vecino e di quello spagnolo Borja Valero.

La Juve, grande favorita ad inizio stagione, è alle prese con un inizio di campionato lento. Presto ovviamente per parlare di crisi del club bianconero, anche perché il confermatissimo tecnico Massimiliano Allegri continua a poter contare su una formazione di fuoriclasse, che ai talenti straordinari di Dybala, Higuain e Pjanic ha aggiunto quello del brasiliano Costa, ex del Bayern Monaco.

La Roma di Eusebio Di Francesco è invece ancora alla ricerca del suo equilibrio: poche le soddisfazioni in campionato, dove nelle prime giornate hanno senza dubbio pesato le assenze di Salah, passato nelle fila del Liverpool, e di Rudiger, oggi nel Chelsea. A sorpresa, tuttavia, è proprio contro i blues di Londra che i giallorossi hanno giocato uno dei migliori match della stagione, la partita di Champions League conclusa con un pareggio per 3 a 3, con grande protagonista un inarrestabile Dzeko.

Ancora niente luce in fondo al tunnel per il Milan di Vincenzo Montella, la cui panchina comincia a tremare: nonostante abbia giocato la parte del leone nel corso della sessione estiva del calciomercato, il club rossonero non è ancora riuscito a mettere a frutto i nuovi acquisti Bonucci, Kalinic e Silva, viste le sonore sconfitte collezionate contro tutte le big della Serie A sinora incontrate.

Poche le vere sorprese da segnalare fino ad oggi: se lo scorso anno l’Atalanta ha fatto sognare i tifosi nerazzurri con uno straordinario percorso terminato con la quarta posizione in classifica, per ora la stagione 2017/18 non ha visto sommovimenti particolari dai piani bassi della graduatoria di campionato.

Non resta quindi che armarsi di smartphone e app e scoprire chi tra le big della Serie A sarà incoronata Campione d’inverno.