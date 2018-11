“La corruzione consiste soprattutto in una mentalità”

Di:

Foggia, 15 novembre 2018. C’è un legame diretto tra età degli intervistati e i luoghi della corruzione come quello della politica: i giovani non hanno fiducia nelle istituzioni. I paesi con i più alti livelli di corruzione però sono quelli dove si spende meno per l’istruzione, come in Italia. Gli intervistati inoltre chiedono un giornalismo di inchiesta: si chiede un sistema dei media che faccia, per così dire, da cane da guardia al sistema pubblico.

È quanto emerge dal convegno organizzato da Libera, associazione nazionale contro le mafie, e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tenutosi in due giornate, il 13 ed il 14 novembre, l’evento si è sviluppato tra Foggia e Cerignola principalmente attraverso la presentazione di un rapporto sulla percezione che la gente avrebbe del fenomeno della corruzione, presso la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, e laboratori con gli studenti presso presso l’ITE D. Alighieri di Cerignola.

“È giusto riflettere sui dati del rapporto” le parole di Alberto Vannucci, Ufficio di presidenza nazionale di Libera. “Associazione non governativa, la più grande in Italia, Libera ha avvertito l’esigenza di produrre un resoconto. La sfida è quella di fare un lavoro serio e rigoroso sulla conoscenza del tema. Libera non è l’Istat ma ha cercato di ottenere dati attendibili. L’idea è rendere questo dati un fermento che stimoli ciò che occorre per riconoscere questo fenomeno”.

La riflessione di Sasy Spinelli, referente provinciale Libera Foggia. “Un dato importante è quello relativo alla comunicazione: i maggiori mezzi utilizzati nel fenomeno della corruzione sono internet ed i social network e questo fa riflettere sull’uso improprio che si fa talvolta dei social”.

Altri dati emersi. “Il campione di intervistati è molto giovane” riferisce Francesca Capone del Presidio contro la criminalità organizzata di Libera Foggia “In Puglia si è capito che la mafia va combattuta e la percezione della corruzione in Puglia è maggiore rispetto al dato nazionale anche se i giovanissimi sono convinti che il fenomeno sia limitatamente esteso. Traffico di droga, estorsione e controllo del lavoro regolare sono le attività della corruzione che maggiormente riconoscono i giovani. E viene segnalata da parte dei giovanissimi, in misura maggiore rispetto al dato nazionale, la diffusione della corruzione tra forze dell’ordine e magistratura, ragione per cui non si denunciano fatti di corruzione per sfiducia nelle istituzioni sempre secondo i giovanissimi”.

A relazionare sul tema, nell’incontro del 13 novembre anche Ludovico Vaccaro, Procuratore capo di Foggia.

“Fino a qualche anno fa si parlava poco del fenomeno della corruzione. Oggi si aggira intorno ai 60-65 miliardi di euro all’anno il giro di affari della corruzione in Italia”.

Il procuratore capo ha così spiegato nel suo intervento il significato da dare alla corruzione, le varie forme che la contraddistinguono e le cause che la provocano.

“La Corruzione propria, per sé o per altri, si ha quando un pubblico ufficiale accetta denaro o la promessa di riceverne per ritardare i suoi doveri o ritardarne gli effetti per conto di altri. La corruzione è Impropria quando il pubblico ufficiale compie atti propri del proprio ufficio ma per vantaggio personale”.

Vaccaro ha evidenziato particolarmente il traffico di influenze illecite, la condotta del cosiddetto faccendiere che compie uno sviamento rispetto alla possibilità di rivolgersi al pubblico ufficiale, figura di recente inserimento nell’ordinamento giuridico italiano.

Ma la corruzione, ha sottolineato Vaccaro, consiste soprattutto in una mentalità. “Ogni interferenza nei pubblici poteri per ottenere un tornaconto personale” sarebbe corruzione, secondo il procuratore.

“Abituatevi a non chiedere per piacere ciò che vi spetta di diritto e a non chiedere neanche per piacere ciò che non vi spetta”.

Antidoto al diffondersi della corruzione per Vaccaro rimane in generale quello di una cittadinanza attiva perché la corruzione ha una forte base culturale che si fonda sul consenso.

A relazionare anche Roberto Lavanna, in rappresentanza della Fondazione Monti Uniti di Foggia, che ha ospitato l’evento nel giorno 13 novembre.

“Siamo intervenuti nel carcere di Foggia, Sansevero e Lucera con attività di impegno diretto atttaverso la lettura di libri e incontri con gli autori” le sue parole “Abbiamo sempre lavorato per il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e siamo entrati nel carcere di Foggia per avviare delle attività lavorative e teatrali da pochi mesi in collaborazione con il provveditorato delle carceri pugliesi”.

A cura di Daniela Iannuzzi