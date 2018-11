Milan club “Paolo Maldini” di Zapponeta iscritto all’Aimc

Di:

Zapponeta, 14 novembre 2018. Il Milan Club “Paolo Maldini” di Zapponeta (Fg) è lieto di annunciare a tutti i tifosi rossoneri, e non, il primo giorno di vita ufficialmente iscritto all’Aimc.

Oggi 14 novembre 2018 è l’inizio di una splendida avventura che aspetta Tutti noi cuori rossoneri uniti da un’unica passione e dall’unione di due colori, il rosso che abbraccia il nero!

Il Milan è una questione di cuore! Il club nasce per unire tutti coloro che vogliono con partecipazione e tifo, mantenere e sviluppare questa “fede Rossonera” costellata da grandi successi, vittorie ed anche di momenti bui, in cui il vero cuore rossonero fa suoi questi sentimenti, vivendo in simbiosi con la squadra e i tifosi di tutto il mondo.

Il club è aperto a tutti senza distinzione alcuna, unico requisito richiesto…passione, passione ed ancora passione, che non deve mancare mai in nessun momento della vita del club.

La nascita di tale club è motivo per noi tutti tifosi rossoneri di grande soddisfazione, più avanti verranno rese pubbliche le tante iniziative che il club è intenzionato a svolgere, ed è per questo che da oggi ci troverete presenti nei più comuni canali social.

Il direttivo tutto del Milan club “Paolo maldini” Zapponeta” augura a tutti Un cordiale saluto ed un immancabile… forza Milan.