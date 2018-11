Puglia. Nubi sparse sul Sud-Est ma senza piogge

Di:

Bari. METEO Puglia: giovedì 15 novembre 2018 nuvolosità variabile tra Puglia, Basilicata e Molise nel corso della giornata comunque alternata a schiarite. Temperature in lieve diminuzione. Ventilazione moderata dai quadranti nord-occidentali con mare Adriatico mosso, a tratti molto mosso in corrispondenza del Canale d’Otranto, poco mosso lo Ionio.

Venerdì 16 Novembre

Maggiore variabilità con qualche locale rovescio, brusco calo termico!

VENERDI’: correnti fredde dai Balcani raggiungono il Sud-Est favorendo una giornata variabile con sole alternato ad annuvolamenti responsabili di locali rovesci. Temperature in sensibile diminuzione su valori anche inferiori alle medie stagionali. Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali con mari mossi, specie l’Adriatico. Poco mosso lo Ionio sotto costa, mosso al largo.

Sabato 17 Novembre

Variabilità residua ma con tendenza a miglioramento, fiocchi di neve sull’Appennino

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Variabilità asciutta dal pomeriggio; su murge, litorale adriatico meridionale e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul Tavoliere nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 10°C e punte di 14°C. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d’Otranto mosso.