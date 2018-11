“Servizio scuolabus ancora interrotto, ma il Pd ha detto che era una notizia falsa”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”Circa due settimane fa, dopo che molti genitori hanno espresso il disappunto sulla interruzione improvvisa del servizio di uno degli scuolabus presso la Scuola Tancredi, *FORZA ITALIA* ebbe modo di fare appello all’Amministrazione PD per ovviare al problema e risolvere il disagio delle famiglie. Dopo poche ore, con un comunicato allucinante, intriso di odio e di falsità, il PD sosteneva che nulla fosse vero e che, dopo poco, il problema sarebbe stato risolto.

*Ebbene, sono trascorse altre due settimane da allora e il servizio scuolabus per la Scuola Tancredi non è al completo. Infatti, uno scuolabus non funziona e dal Comune nulla è dato sapere. E pensare che nel frattempo i genitori hanno già pagato la quota mensile spettante per quel servizio. Perché, allora, non si è pensato di utilizzare quelle somme per un servizio

sostitutivo? Perché non si danno notizie certe alle famiglie?

Ancora una volta i cittadini di Monte Sant’Angelo devono fare i conti con la negligenza e l’approssimazione del PD. Per l’ennesima volta, la mancanza di programmazione degli interventi è il filo conduttore dell’Amministrazione PD, ma a pagarne le spese è sempre la città.

*FORZA ITALIA* rinnova l’appello a quanti, nella Maggioranza, avendo a cuore le sorti della città, siamo certi sono anch’essi stanchi di tanta negligenza e del populismo del PD.

(*fonte: FORZA ITALIA, Monte Sant’Angelo*)