Bruno Longo passa a Fdi: “Vado dove c’è la fiamma del Msi e di An”

lascia Forza Italia per approdare in Fratelli d’Italia. Il passaggio sarà ufficiale martedì prossimo quando si svolgerà la conferenza programmatica del partito di Giorgia Meloni a Foggia. Stamattina, nella sede di via Salomone, si è svolta una conferenza stampa sul tema: “Fdi leader del centrodestra in Puglia” in cui il segretario provincialee il dirigente storico del partitohanno evidenziato “la vocazione maggioritaria” di Fdi.

L’approdo di Bruno Longo lo racconta lui stesso: “Portare esperienza politica e capacità amministrativa in un partito in crescita, dove c’è la fiamma che fu di An e del Msi, la mia storia, e verso cui stanno confluendo tutti gli amici con cui abbiamo militato negli anni. Francesco Storace è già in Fdi, Paolo Agostinacchio si sta preparando”. Longo sarà candidato alle regionali dell’anno prossimo.

Alle ultime comunali, rieletto consigliere comunale nelle liste di Forza Italia, ha ottenuto oltre 1300 voti: “Ringrazio il partito che mi ha accolto, che è sempre stato un grande partito e con cui operiamo insieme nell’amministrazione. Ma il fatto è che a livello territoriale c’è poca programmazione, sebbene questo riguardi un po’ tutti, mi sento in Fi come quelli di Italia Viva rispetto alla loro storia. Inoltre in Fi c’è l’europeismo di Tajani, io sono sovranista, penso che la crisi dell’Europa derivi dalla Ue e dall’euro”.

Il partito si sta organizzando sul territorio “per operare un salto di qualità e quantità”, ha spiegato Di Giuseppe. L’orizzonte sono le regionali, un’eventuale candidatura di Raffaele Fitto, la competizione fra le liste, in particolare il confronto nelle urne pugliesi fra i risultati della Lega, che ha già individuato candidati trainanti, e Fdi. Alle scorse elezioni europee il dato provinciale del partito si è attestato quasi al 9% confrontato all’11% di Fi e al 25% della Lega.