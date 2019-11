Cerignola, minaccia donna in fase di separazione: arrestato

A Cerignola

, alcune sere fa, i carabinieri hanno arrestato in flagranza per “” un 41enne del posto.

L’uomo, in fase di separazione dalla moglie, l’aveva minacciata di tornare a casa, dopo che la donna si era rifugiata a casa di parenti, stanca delle continue vessazioni ed umiliazioni subite per opera del marito. Ai militari intervenuti, che hanno raccolto varie testimonianze, la vittima ha infatti raccontato delle continue aggressioni e delle minacce di morte subite, che l’avevano ridotta ad uno stato di assoluta impotenza e profonda costernazione.

Il 41enne è stato quindi accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti dell’arrestato l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla persona offesa, di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo nonché l’obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza con divieto di allontanarsi dall’abitazione tra le 20.00 e le 7.00.