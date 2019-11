Droga, ordinanza in carcere per due sanseveresi

, 15 novembre 2019. Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia, unitamente agli Agenti del Commissariato di P.S. di San Severo, a seguito delle indagini espletate, coordinate e dirette dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, a carico di M.L. e C.M., rispettivamente classe ’63 e ’69, entrambi pregiudicati sanseveresi, in quanto ritenuti gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa espletata, una sintesi tra attività tradizionale e di tipo tecnico, permetteva di appurare come i due indagati destinatari della misura limitativa della libertà personale, utilizzassero un albero cavo quale nascondiglio per la sostanza stupefacente.

Più in particolare, a riscontro del monitoraggio degli investigatori della Squadra Mobile, venivano individuati e sequestrati all’interno del predetto nascondiglio, 440 gr. di sostanza stupefacente di tipo eroina, nonché materiale utile per il confezionamento. La successiva attività di analisi ha permesso di appurare come dalla sostanza stupefacente oggetto di sequestro si sarebbero potute ricavare circa 1.300 dosi medie singole.

Al termine delle formalità di rito, gli indagati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.