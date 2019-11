Foggia. Sara, 14 anni e un grande sogno “Con tutto l’amore che so”

Un piccolo caso letterario, l’opera prima di una giovanissima autrice che in poco meno di un mese è già alla terza ristampa: Con tutto l’amore che so (Edizioni Terra Santa, 2019) diè il libro dellache verrà presentato alla libreriadi Foggia, alle ore 18.30, con l’intervento audio via Skype dell’autrice, la partecipazione died. Il libro è una vera full immersion nella felicità, grazie ad una scrittura capace di sorprendere i ragazzi e commuovere gli adulti. A sostenerlo pubblicamente, importanti autori e personalità della cultura, come il noto scrittoree l’autore e comico

Con tutto l’amore che so (Edizioni Terra Santa, 2019; pagine 128). «Sono follemente innamorata di un ragazzo di nome Alan, ma lui nemmeno sa della mia esistenza. Non credo di avere qualche speranza, ma nei miei sogni lui c’è sempre». Sofia, per tutti Sofi, ha quindici anni. Sin da quando era piccola è affetta da una grave malattia che la costringe a letto e a lunghe degenze in ospedale. Nella sua piccola stanza studia, divora libri, scrive poesie, tiene un blog e posta scatti sul suo variopinto profilo Instagram. Un giorno Sofi conosce Alan, di poco più grande di lei, e scocca la scintilla. Finalmente può dire a se stessa: «Adesso tutto è cambiato, finalmente non sono più invisibile». Intorno a lei: l’amica del cuore, un’allegra brigata di coetanei un po’ matti, una mamma e un papà che la amano sopra ogni cosa, ma il finale è tutto da scoprire.

Angela Sara Ciafardoni ha 14 anni. È nata a Cerignola nel 2005. Studentessa di giorno e divoratrice di libri di notte, blogger e bookstagrammer, gestisce una pagina Instagram (“lasarabooks”) e un blog (“LaLettriceSognatrice”) con oltre 500.000 contatti. Una rara malattia, complicazione della spina bifida, la costringe a letto da quando aveva otto anni, ma ciò non le ha impedito di dedicarsi con entusiasmo alla scrittura, alla pittura e alla fotografia.